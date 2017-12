Omstanders trachten Antwerpse agenten te schoppen bij arrestatie mvdb

10u42

Bron: Gazet van Antwerpen 0 photo_news (archieffoto) Een tiental omstanders heeft gisteravond een interventie van de lokale politie in de Antwerpse districtsgemeente Borgerhout gehinderd, zo meldt Gazet van Antwerpen.

De agenten trokken naar de Vooruitzichtstraat voor een geval van agressie tussen twee broers. Een van hen zette het op een lopen en werd door de politie achtervolgd. De man was waarschijnlijk onder in de invloed van drugs. Hij werd in de nabijgelegen Zendelingenstraat gevat, waar hij erg weerspannig en agressief bleef. Een andere politieploeg kwam ter plaatse om de man onder controle te krijgen.

De interventie lokte een tiental kijklustigen die de agenten uitscholden en zelf probeerden te schoppen. Een SRT-team (Snelle Respons Team) van de lokale politie moest ter plaatse komen om de gemoederen te bedaren. "Niemand raakte gewond en de man voor wie de initiële oproep gekomen was werd opgepakt. Alles was heel snel onder controle", luidt het bij politiewoordvoerder Wouter Bruyns.