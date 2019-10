Toekenning woonkredieten strenger vanaf januari: meer dan 90 procent van waarde lenen niet meer mogelijk LH

17u54 38 De Nationale Bank van België (NBB) bepaalt voor de eerste keer hoeveel u zal kunnen lenen bij de aankoop van een huis of appartement. Vanaf januari zullen kopers maximaal 90 procent van de aankoopwaarde van de woning kunnen lenen. Voor startende kopers worden wel soepelere maatregelen voorzien.

In september maakte de Nationale Bank van België (NBB), die toezicht houdt op de financiële sector in ons land, al bekend dat ze nieuwe verwachtingen zou opstellen voor de Belgische banken en verzekeringsmaatschappijen die woonkredieten afsluiten. Die beslissing kwam er nadat uit onderzoek bleek dat de kwetsbaarheid op de hypotheekmarkt in ons land de laatste jaren en maanden opnieuw toenam, zo legt de NBB uit in een persbericht. Ons land werd daarover ook al op de vingers getikt in een Europees rapport.

Het Europees Comité voor Systeemrisico’s (ESRB), de Europese waakhond, pleitte zelfs voor wettelijke maatregelen, maar de Nationale Bank geeft de voorkeur aan duidelijke, zelfregulerende afspraken met de financiële instellingen. “Het voornaamste uitgangspunt is om de banken en verzekeringsmaatschappijen aan te manen om voorzichtiger te zijn”, klinkt het.

Tot een paar jaar geleden was het nog mogelijk tot 125 procent van de aankoopwaarde van de woning te lenen, maar dat is dus voortaan uitgesloten. Concreet wil dat zeggen dat de norm voortaan op 90 procent zal liggen als u wil lenen voor een huis. Het andere deel van de aankoopprijs (10 procent) en de kosten (zoals registraties en notariskosten) zullen de gezinnen dus zelf moeten financieren.

Jonge gezinnen

“Het is geenszins de bedoeling om het voor jonge gezinnen die nog maar weinig eigen kapitaal bezitten, onmogelijk te maken om nog een woning aan te kopen”, aldus de NBB nog. Financiële instellingen kunnen om die reden nog afwijken van de maatregel, maar slechts voor een beperkt deel (maximaal 35 procent) van het totale kredietvolume. Voor huurwoningen moet het maximale leenbedrag beperkt blijven tot 80 procent van de waarde van het vastgoed.

Febelfin merkt nog op dat er zich tot vandaag weinig problemen stellen met het hypothecair kredietbeleid in ons land: de wanbetalingen zijn beperkt tot minder dan 1 procent. De meerderheid van de ontleners kiest ook voor vaste rentevoeten, en zelfs bij variabele rentevoeten is het risico voor de consument beperkt mocht de rente gaan stijgen.