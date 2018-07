Tochtje met jetski in Briegden eindigt dramatisch voor 55-jarige Nederlander Birger Van Dael

01 juli 2018

22u14

Bron: eigen berichtgeving 0 Een 55-jarige man uit het Nederlandse Sittard is vanmiddag om het leven gekomen in Briegden bij Lanaken. "Het betreft een ongeval, een vriend van het slachtoffer bleef ongedeerd", aldus Johnie Nijs van politie Lanaken-Maasmechelen.

Het duo trok naar de Zuid-Willemsvaart waar een stukje verbindingskanaal erg in trek is bij watersportliefhebbers. Over de omstandigheden van het ongeval is vooralsnog niet veel geweten, mogelijk ging de Nederlander iets te voortvarend te werk. "Hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Het lichaam werd vrijgegeven door het parket, een onderzoek werd niet opgestart. De Nederlandse politie lichtte de familie van het slachtoffer in", aldus Nijs.