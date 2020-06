Toch volledige Vlaamse energiepremie voor bijna 30.000 mensen die 1 of 2 dagen tijdelijk werkloos zijn TTR

26 juni 2020

07u54

Bron: VRT NWS 24 De Vlaamse regering besliste mensen die tijdelijk werkloos werden door de coronacrisis, financieel te steunen. Ruim 700.000 mensen hebben een Vlaamse energiepremie ontvangen. Die premie wordt automatisch gestort, los van inkomen en aantal dagen werkloosheid. Van dat aantal zijn er bijna 30.000 mensen die maar één of twee dagen werkloos zijn geweest. Dat bericht VRT NWS.



De Vlaamse regering besliste eerder al om iedereen die door de coronacrisis tijdelijk werkloos wordt, automatisch een eenmalige water- en energiepremie van 202,68 euro toe te kennen. Dat bedrag komt overeen met de gemiddelde water- en energiekost van een Vlaams gezin. Voor de uitbetaling werkt Vlaanderen samen met de RVA - Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen. Sinds midden mei worden de premies ook uitbetaald aan de tijdelijk werklozen.

Het kabinet-Demir meldde eerder al dat 702.588 Vlamingen hun vergoeding hebben gekregen. “We gingen uit van in totaal 1,25 miljoen tijdelijk werklozen, waarvan 60 procent Vlamingen, dus ongeveer 750.000 personen”, luidde het.

Wie minstens één dag tijdelijk werkloos werd of wordt tussen 20 maart en 17 juli, heeft recht op de premie. Als in één gezin beide partners minstens één dag tijdelijk werkloos zijn, dan hebben beide partners recht op de premie. Ruim 27.000 mensen in Vlaanderen waren maar één of twee dagen tijdelijk werkloos, zo bericht VRT NWS op basis van cijfers van de RVA. Zij kregen een uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Bij een korte tijdelijke werkloosheid ontvang je ook de volle premie van 202,68 euro en niet slechts een deel ervan. Het aantal begunstigden zal allicht nog stijgen. De teller van de aangevraagde - maar nog niet verwerkte - dossiers staat op 46.000.

De maatregel zou in totaal al 142 miljoen euro gekost hebben. Het gaat om een bedrag dat dateert van de eerste week van juni. Vermoedelijk zal dat intussen al hoger liggen. Hebben mensen die één of twee dagen werkloos zijn zo’n premie nodig? Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) verduidelijkt dat voor dit systeem werd gekozen, omdat het “eenvoudig” en “snel” is.