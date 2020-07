Toch verlengd corona-ouderschapsverlof voor Vlaamse ambtenaren ADN

03 juli 2020

14u06

Bron: Belga 0 Vlaamse ambtenaren zullen dan toch langer corona-ouderschapsverlof kunnen opnemen. Dat heeft Vlaams minister van Ambtenarenzaken Bart Somers (Open Vld) laten verstaan op Twitter.

Eerder leek het erop dat de maatregel niet zou verlengd worden voor de Vlaamse ambtenaren. Nu kondigt de Open Vld-minister aan dat de ambtenaren toch tot eind september corona-ouderschapsverlof zullen kunnen opnemen.

Nadat de federale regering een corona-verlofregeling had uitgewerkt, besliste ook de Vlaamse regering op 8 mei om het corona-ouderschapsverlof voor Vlaamse ambtenaren mogelijk te maken.

Onlangs besliste de federale regering dat het mogelijk was om de uitzonderlijke verlofvorm te verlengen. Volgens de christelijk vakbond ACV wilde Vlaams minister van Ambtenarenzaken Bart Somers (Open Vld) echter geen gebruik maken van die mogelijke verlenging. Zowel de vakbond als ook de Gezinsbond betreurden dat en drongen er bij de minister op aan die beslissing terug te draaien.

Minister Somers gaat daar nu op in. "De afgelopen periode is er hard gewerkt door onze Vlaamse ambtenaren. De coronacrisis brengt extra uitdagingen mee voor thuiswerkende ouders met kinderen. We creëren daarom ook de mogelijkheid voor Vlaamse ambtenaren om het corona-ouderschapsverlof op te nemen tot eind september", zo stelt de minister op Twitter.

