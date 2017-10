Toch stakers op de sporen in 's Gravenbrakel en Hamoir ondanks dwangsom 08u14

Bron: Belga 0 Photo News Archieffoto. Er zijn vanochtend, op de door ACOD georganiseerde stakingsdag, mensen op de sporen gesignaleerd in 's Gravenbrakel (Henegouwen) en Hamoir (Luik). Dat meldt Thomas Baeken van spoorwegnetbeheerder Infrabel. De spoorwegnetbeheerder heeft daarop een deurwaarder en de politie gestuurd om hen te verwijderen.

"Vanaf dat we op de hoogte zijn dat er stakers op de sporen staan, spelen we kort op de bal en reageren we adequaat", aldus Baeken. Hij benadrukt dat Infrabel daarmee het recht op staken niet wil afnemen, maar wel ingrijpt om de veiligheid op het spoor te garanderen.



Vorige maand raakte bekend dat stakers die spoorwegen of seinhuizen bezetten, een dwangsom van 1.000 euro opgelegd kunnen krijgen. Infrabel had daarvoor een verzoekschrift ingediend bij het gerecht en een positief antwoord gekregen.





