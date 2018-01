Toch politieactie in Brussel zondagavond: 4 illegalen naar gesloten centrum, 10 migranten moeten grondgebied verlaten RVL ADN

22 januari 2018

07u09

Bron: Belga 599 Dat meldt Olivier van Raemdonck, de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Verwacht werd dat de politie gisterenavond een actie zou houden in het Maximiliaanpark, maar daar Bij een politieactie in de Brusselse stations en treinen zijn zondagavond 17 mensen zonder papieren opgepakt.Verwacht werd dat de politie gisterenavond een actie zou houden in het Maximiliaanpark, maar daar daagden 2.000 actievoerders op om actie te voeren tegen de migratiepolitiek van de regering en de transmigranten uit het park te beschermen

Zondag protesteerden honderden mensen nog aan het Brusselse Noordstation en het Maximiliaanpark tegen de asiel- en migratiepolitiek van de federale regering en haar staatssecretaris Theo Francken. De actievoerders hadden ook een politieactie tegen transmigranten verwacht. Daarom hadden vrijwilligers de migranten uit het park gedurende het weekend ondergebracht bij gastgezinnen.

"De actie is zondagavond wel degelijk doorgegaan", zegt Van Raemdonck, woordvoerder van minister Jan Jambon (N-VA). "Die heeft plaatsgevonden op de perrons en in de treinen van en naar Brussel die op de routes liggen die door de mensensmokkelaars worden gebruikt", zegt Van Raemdonck. Het gaat dan bijvoorbeeld over de treinen naar stations vlakbij de snelwegparkings van de E40.

Er werden uiteindelijk 17 mensen zonder geldige papieren opgepakt. Vier van die zeventien zijn overgebracht naar een gesloten centrum. Dat meldt Dominique Ernould, woordvoerster van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), maandag. Een van de 17 had een wettige verblijfstitel en werd meteen vrijgelaten, en vandaag bleken twee anderen over papieren te beschikken en zijn toen vrijgelaten. Tien migranten kregen een bevel om het grondgebied te verlaten.

"Strijd tegen mensensmokkelaars"

Zondag protesteerden honderden mensen met een mensenketting tegen de asielpolitiek en in het bijzonder tegen de grootschalige politieactie die was aangekondigd aan het Maximiliaanpark en in de wijk rond het Noordstation. De asielzoekers of transmigranten die in het park verbleven, hadden allemaal onderdak gekregen in gastgezinnen. Daarom werd beslist om de politieactie te verplaatsen naar de perrons en de treinen. "We trekken zo ten strijde tegen mensensmokkelaars. Illegale transmigranten willen geen asiel aanvragen omdat hen dat wordt ingefluisterd door die smokkelaars", zegt Van Raemdonck.

Maandag vindt op het kabinet-Jambon verder overleg plaats over de transmigratieproblematiek. "We willen goed in kaart brengen hoe de smokkelaars te werk gaan en bekijken wat we kunnen doen om hen gericht slagen toe te brengen", zegt Van Raemdonck. "We vermoeden dat Brussel een belangrijke hub is om transmigranten richting de E40 te vervoeren, vanwaar ze hun reis proberen voort te zetten."