Toch nog derde kandidaat voor voorzitterschap Groen kg

09 september 2019

20u01

Bron: Belga 0 Er heeft zich een derde duo aangemeld voor het voor- en ondervoorzitterschap bij Groen. Christophe Steyaert, ondervoorzitter van Groen in Brugge, stapt in de voorzittersrace. Hij doet dat samen met Charlotte Storme, gemeenteraadslid in Brugge. Zij is kandidaat-ondervoorzitter. Er doen dus drie kandidatenduo's mee aan de strijd om het voorzitterschap bij Groen. Op het Toekomstcongres van 19 oktober valt de beslissing.

Afgelopen zaterdag leek het nog alsof er twee kandidatenduo's een gooi deden naar het voorzitterschap en ondervoorzitterschap bij de Vlaamse groenen. Naast het duo Björn Rzosk-Rina Rabau had ook huidig voorzitter Meyrem Almaci zich opnieuw kandidaat gesteld, samen met haar running mate Dany Neudt.



Maar nu blijkt dat er zich een derde kandidatenduo heeft aangemeld. "Er is geoordeeld dat de kandidatuur ontvankelijk is en binnen de juiste termijn is aangemeld", klinkt het. Het gaat om Christophe Steyaert, Brugs ondervoorzitter Groen. Hij stapt in de voorzittersrace samen met Brugs gemeenteraadslid Charlotte Storme. "Zij zullen later hun project aan de leden voorstellen", klinkt het.