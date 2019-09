Toch geen Vlaamse regering tegen Septemberverklaring? “Inhoud primeert op symbolische datum” TT

11 september 2019

11u54

Bron: Belga 0 De onderhandelaars van N-VA, CD&V en Open Vld mikken nog altijd op een regeerakkoord tegen maandag 23 september, de dag waarop normaal gezien de Septemberverklaring plaatsvindt. Maar de "inhoud primeert op die symbolische timing", zo is te horen bij verschillende onderhandelaars. "Beter een goed akkoord dat enkele dagen later komt dan ons laten opsluiten in die symbolische datum", klinkt het. Intussen timmeren een aantal werkgroepen en de centrale werkgroep verder aan teksten.

De vierde maandag van september legt de Vlaamse regering traditioneel haar Septemberverklaring af, zeg maar de Vlaamse 'State of the Union' waarin de regering haar krachtlijnen en budgettaire plannen voorstelt. Op zich kan er perfect met de timing van de verklaring geschoven worden, maar de datum van 23 september zit zeker in het achterhoofd van N-VA, CD&V en Open Vld, de partijen die onderhandelen voor een nieuwe Vlaamse regering. "23 september is een haalbare kaart", zo zei CD&V-onderhandelaar Hilde Crevits begin september nog.

Hoewel geen van de onderhandelende partijen de streefdatum van 23 september al wil loslaten, klinkt nu toch links en rechts dat 23 september "geen fetisj" is. "De inhoud primeert. We gaan ons niet laten opsluiten in een symbolische timing als dat ten koste gaat van de kwaliteit van het akkoord", zegt een anonieme bron. "Dat klopt, 23 september blijft de streefdatum en hoe sneller er een akkoord is, hoe beter. Maar de inhoud primeert. Als we 23 september niet halen, is er geen man overboord", bevestigt een andere bron.

Intussen hebben verschillende van de 15 thematische werkgroepen hun werk afgerond. Een aantal werkgroepen, zoals Onderwijs, Inburgering en Welzijn, zijn nog niet helemaal klaar of schuiven knelpunten door naar de centrale werkgroep met toponderhandelaars. Die centrale werkgroep, die nu aan een hoger ritme vergadert, komt vandaag opnieuw samen, onder meer om over Armoedebestrijding te praten.

Volgens Het Nieuwsblad heeft formateur Jan Jambon (N-VA) een visietekst uitgewerkt om een aantal gevoelige discussies "over ideologische ontvlambare begrippen als 'Vlaamse natie' en 'identiteit'" uit te klaren. Over die begrippen lopen inderdaad gesprekken, zo is te horen. Maar zo'n "semantische discussie" hoort nu eenmaal bij een regeringsonderhandeling. "Het is belangrijk dat zo'n zaken worden uitgeklaard en dat begrippen niet op heel uiteenlopende manieren worden gelezen", klinkt het.