Toch geen Puigdemont op N-VA-receptie vanavond kv

30 januari 2018

19u56

Bron: Belga 0 Carles Puigdemont zal vanavond niet aanwezig zijn op de nieuwjaarsreceptie van N-VA in Leuven waar hij was aangekondigd om het woord te voeren. Dat is vernomen bij Lorin Parys, lijsttrekker voor N-VA bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Leuven. Puigdemont zal vervangen worden door Toni Comin, de voormalige minister van Volksgezondheid in de Catalaanse regering.

De afgezette Catalaanse leider zou normaliter in Leuven komen vertellen hoe hij er in 2011 in geslaagd was om met zijn partij aan de macht te komen in de Spaanse stad Girona en er op die manier een einde te maken aan 32 jaar socialistisch bewind in deze stad. Ook de lokale N-VA wil zoals bekend in oktober een einde maken aan 24 jaar sp.a in het Leuvense stadsbestuur. Volgens Lorin Parys is er geen reden opgegeven voor de afzegging.