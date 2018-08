Toch geen Bruegelhuis in Brussel: "Bureaucratie blokkeert nieuw museum" Redactie

25 augustus 2018

16u44

Het was bijna te mooi om waar te zijn: een Brussels Bruegelhuis in het Bruegeljaar 2019. Een grote spaarpot staat klaar, maar het geld mag van de federale regering niet worden uitgegeven. Dat schrijft Le Soir en wordt bevestigd door de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSK).

Het Bruegelhuis zou worden ingericht in een pand uit de zestiende eeuw, waar Pieter Bruegel de Oude zou hebben gewoond (al bestaat hierover enige historische twijfel). Dit zou de kers op de taart worden van het Bruegeljaar in 2019, dat wordt gehouden in het kader van de 450e sterfdag van de schilder. Maar alle plannen mogen weer opgeborgen worden.

Toch waren de financiën geen probleem, sterker nog: de zak met geld lag al klaar: De KMSK waren bereid 1,1 miljoen euro uit te trekken, uit een eigen pot van 5 miljoen euro aan eigen middelen. Ook toerisme Vlaanderen deed een flinke duit in het zakje: 1,6 miljoen euro.

Plots komt er nu tegenspraak uit onverwachte hoek. De federale regering blijkt nu een Europese norm rond financiering strikt te interpreteren. Volgens die norm mogen musea zoals de KMSK per jaar maximaal uitgeven wat er in datzelfde jaar aan inkomsten weer binnenkomt. Dat betekent dat de KMSK het Bruegelhuis alsnog niet kunnen financieren. Het geld is er wel, maar het mag niet uitgegeven worden.

Toch waren de betrokken ministers stuk voor stuk wel enthousiast over het Bruegelhuis. Federaal ging het onder meer om minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir (N-VA), op Vlaams niveau was ook minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) van de partij.

Onwaarschijnlijk

"Het is erg onwaarschijnlijk dat het project van het Bruegelhuis volgend jaar zal doorgaan", vertelt minister Weyts aan VRT NWS. Daarbij wijst hij vooral naar minister van Begroting Wilmès. "Blijkbaar zijn de nodige reserves wel aanwezig bij de KMSK, maar mogen ze die niet aanspreken van de minister van Begroting. Nochtans zijn ze noodzakelijk om het project te kunnen realiseren, samen met de Vlaamse middelen."

"Je kan dan wel een akkoord hebben tussen het Vlaamse niveau en enkele federale ministers onder wie staatssecretaris Demir, als de minister van Begroting finaal de vinger op knip houdt, komt het project er niet." De Britse krant The Guardian kan er alvast niet bij dat zoveel bureaucratie het nieuwe museum tegenhoudt.

Toch betekent dit niet het einde van het Bruegeljaar. Het Bruegelhuis was slechts een project dat gepland stond. De voorziene 1,6 miljoen euro die voor het museum bestemd was, zal nu verspreid worden over andere projecten. "Hopelijk kunnen we in de toekomst nog iets rond het Bruegelhuis zelf doen, maar dat is even koffiedik kijken", aldus Weyts tegen VRT NWS.