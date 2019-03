Toch geen boete voor slachthuis Vanlommel na uitvoer van bedorven vlees en overtredingen hygiëne kg

18 maart 2019

17u24

Bron: Belga 0 De Antwerpse strafrechter heeft slachthuis Vanlommel en zijn twee bestuurders een opschorting gegeven voor inbreuken op de hygiënevoorschriften en voor het versturen van een partij vervallen vlees naar Kosovo. Het ging om een vergissing, bevestigde het FAVV.

De Kosovaarse autoriteiten onderschepten in de zomer van 2017 een lading diepgevroren vlees, afkomstig van slachthuis Vanlommel in Olen. Van twee paletten, op een lading van twintig ton, was de houdbaarheidsdatum met een drietal weken verstreken. De Kosovaarse bestemmeling van het vlees was ook al betrokken in het schandaal rond slachthuis Veviba uit Bastenaken.



Volgens de bestuurders van slachthuis Vanlommel ging het om een menselijke fout: de twee paletten waren bestemd voor de diervoederindustrie en waren per vergissing meegestuurd. Het voedselagentschap FAVV bevestigde dat er geen aanwijzingen waren voor een intentionele fraude. Maar ook zonder bedrieglijk opzet zijn dergelijke feiten strafbaar.

20.000 euro gevorderd

Het slachthuis en zijn bestuurders werden daarnaast veroordeeld voor inbreuken op de hygiënevoorschriften, die tijdens een controle van het FAVV in augustus 2017 werden vastgesteld.



Het openbaar ministerie had 20.000 euro boete gevorderd voor het slachthuis en 4.000 euro voor elk van de bestuurders, maar de rechtbank besloot vandaag om hen alle drie de gunst van de opschorting te verlenen.