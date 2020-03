Toch de grens over voor essentiële verplaatsing? “Neem schriftelijk bewijs mee” kg

31 maart 2020

13u33

Bron: Belga 8 Wie toch de grens moet oversteken voor een essentiële verplaatsing, neemt naast zijn of haar identiteitsdocumenten best ook een schriftelijk document mee dat die verplaatsing rechtvaardigt. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een attest van de werkgever. Dat advies heeft Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum gegeven op de dagelijkse persconferentie over het coronavirus in België.

Sinds 18 maart zijn niet-essentiële reizen naar het buitenland niet meer toegestaan, aldus de woordvoerder van het Crisiscentrum. Het goederen- en dienstenverkeer mag wel nog de grens over. Verschillende overgangen zijn gesloten. Aan diverse grenzen vinden ook controles plaats.

"Moet je toch nog de grens over voor een essentiële verplaatsing, is het aangeraden om naast je identiteitsdocumenten een schriftelijk document te hebben dat jouw essentiële verplaatsing rechtvaardigt", aldus Stevens.

Attest

Het kan dan gaan om een attest van de werkgever, een doktersattest voor een consultatie aan de andere kant van de grens, een bewijs van co-ouderschap of een kopie van een vliegtuigticket om iemand op te halen op de luchthaven die zelf niet kan terugkomen.

"Op basis van deze documenten kan de politie of douane bij controle de noodzaak van de verplaatsing beoordelen", klonk het. Wie de grens oversteekt, moet uiteraard ook in het andere land de nationale aanbevelingen respecteren.

“Blijf maatregelen respecteren”

"De maatregelen tegen de verspreiding van het virus zijn heel ingrijpend, dat merken we allemaal in ons dagelijks leven", aldus nog de woordvoerder. "Maar ze zijn meer dan ooit nodig." Hij herhaalde nog eens de aanbevelingen om thuis te blijven, de activiteiten, sociale contacten en verplaatsingen zoveel mogelijk te beperken.

"Dit is voor iedereen een nieuwe situatie, een situatie die we moeten begrijpen, maar ook aanvaarden", zei hij. "Als je twijfelt of je iets kan of iets niet kan doen, doe je het waarschijnlijk beter niet. Zelfs al is dat een moeilijke keuze en geen aangename keuze. We moeten nu vooral samen onze sociale cirkel zo klein mogelijk houden. Enkel zo kunnen we de verspreiding van het virus afremmen."