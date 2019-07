Tobback (sp.a) wil pas met N-VA besturen als De Wever klimaatbetoger wordt: “Voor minder moeten we het niet doen”



AW

19 juli 2019

08u41

Bron: Radio 1 32 Vlaams formateur Bart De Wever (N-VA) is bereid om vanuit de Vlaamse regering te lobbyen voor een lagere btw op elektriciteit . Maar die knieval voor sp.a maakt niet veel indruk bij Vlaams parlementslid Bruno Tobback (sp.a). Die zegt tijdens De Ochtend op Radio 1 enkel te willen besturen met De Wever als hij “klimaatbetoger wordt, de Internationale zingt op het podium van het Vlaams Parlement en het Communistisch Manifest ondertekent”.

Hoewel N-VA in 2013, tijdens de onderhandelde regering-Di Rupo (PS, sp.a, MR, Open Vld, CD&V en cdH) gekant was tegen de btw-verlaging van elektriciteit (van 21 naar 6 procent), is de partijvoorzitter nu bereid om zo’n btw-verlaging te forceren. Dat zoenoffer werd via een nota aan sp.a overgemaakt.



“Zijn Vlaamse regering kan wel iets anders doen dan een briefje sturen naar de eerste minister om de btw te verlagen”, zegt Bruno Tobback daarover op Radio 1. Tobback is niet onder de indruk van het zoenoffer en evenmin bereid om in zo’n regering te stappen. In eigen naam zegt hij: “Mijn lat ligt op Bart De Wever die klimaatbetoger wordt, de Internationale zingt op het podium van het Vlaams Parlement en het Communistisch Manifest ondertekent. Voor minder moeten we niet met N-VA in een regering stappen.”



De nota – waarin ook de bevriezing van rusthuisprijzen zou staan en de ambitie om wachtlijsten in de zorg weg te werken - werd overgemaakt aan partijvoorzitter John Crombez (sp.a). Die heeft voorlopig nog niet gereageerd.