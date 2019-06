Tobback (sp.a) geen kandidaat om Crombez op te volgen als voorzitter: “Maar als je slecht scoort, moet je jezelf in vraag stellen” HR

Politiek Bruno Tobback is geen kandidaat om John Crombez op te volgens als partijvoorzitter bij sp.a. Dat zei hij maandag in De Ochtend op Radio 1. Tobback roept de partij wel op te herbronnen. "Ik vind het choquerend als ik mensen hoor zeggen dat de vernieuwing een succes geweest is. Als je zoveel parlementsleden verliest, moet je jezelf toch wat grondiger in vraag stellen."

De Vlaamse socialisten deden het op 26 mei opnieuw niet goed. In Vlaanderen gaat de fractie van 18 naar 12 zetels, in de Kamer verliest sp.a er 4 en blijven er nog 9 parlementsleden over.

Bruno Tobback, zelf met meer dan 19.000 voorkeursstemmen wel opnieuw verkozen in het Vlaams parlement, is kritisch voor de partij en voorzitter John Crombez. “Ik wil niet focussen op de vraag of Crombez aan moet blijven of niet. Maar als je slecht scoort, moet je jezelf wel in vraag stellen. Ik heb heel erg het gevoel dat sommigen willen overgaan tot de orde van de dag, en ik vind het zelfs wat choquerend als ik enkele mensen hoor zeggen dat de vernieuwing een succes is geweest”, zei hij maandag in De Ochtend. “Als je zoveel parlementsleden verliest moet je jezelf toch wat grondiger in vraag stellen, en niet gewoon verderdoen.”

De socialisten organiseren dit najaar voorzittersverkiezingen. Tobback, zelf partijvoorzitter tussen 2011 en 2015, stelt zich daarvoor geen kandidaat. Maar het zou volgens hem wel goed zijn voor de partij als het niet verdergaat zoals het de voorbije 4 jaar is gegaan. “Wie het dan moet worden, laat ik aan de leden over. Maar ik heb daar een eigen mening over, dat kan je wel afleiden uit wat ik verder heb gezegd.”