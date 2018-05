Tobback: "Mislukte Kaaimantaks is veel erger dan Aron Berger die vrouwen geen hand wil geven" Redactie

01 mei 2018

12u28

Bron: Belga 6 De socialisten mogen het debat over normen en waarden niet overlaten aan de "charlatans" van de huidige regeringen. Het zijn net de mensen die nu "aan de knoppen zitten van het fiscale en sociale beleid" die de fiscale rechtvaardigheid op de helling zetten en de "grootste bedreiging zijn voor de waarden waarop onze samenleving gebouwd zijn". Dat heeft Bruno Tobback gezegd tijdens zijn 1 mei-toespraak in Leuven.

Volgens Bruno Tobback mag zijn partij het debat over normen en waarden niet laten kapen door de huidige Vlaamse en federale regeringspartijen (N-VA, CD&V, Open Vld en MR). Dat zijn volgens hem zelfs "charlatans" die hun mond vol hebben van normen en waarden, maar ze "in hun beleid iedere dag van tafel vegen".

Zo is de weigering van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) om van de Kaaimantaks een succes te maken, volgens Tobback "voor tienduizenden mannen en vrouwen veel erger en veel kwetsender" dan de weigering van de chassidische jood Aron Berger om vrouwen de hand te geven. "Want met het half miljard dat Van Overtveldt niet nodig had hadden we letterlijk tienduizenden vrouwen kunnen helpen om het gat tussen hun lage pensioen en de factuur van hun rusthuis dicht te rijden", aldus Tobback.

Jan Modaal

Het versterkt volgens Tobback ook het beeld van een regering die langs de ene kant "gratis tickets aflevert voor belastingontduikers", maar anderzijds bespaart op publieke voorzieningen. "Die publieke voorzieningen gaan erop achteruit omdat ze toch maar voor Jan Modaal dienen en omdat Jan Modaal zijn plaats moet kennen. En wachten totdat de baronnen van De Warande en van de familie Frère bediend zijn".

Het is daarom volgens Tobback de taak van de socialisten om blijven vragen te stellen over de pensioenen, de rusthuisfacturen, het gebrek aan crisisopvang voor jongeren, de fiscale ongelijkheid, enz... "Ik heb de voorbije dagen op Twitter gemerkt dat ze het niet leuk vinden als die vragen gesteld worden. Is het niet waar Theo (Francken, red.)? Omdat ze weten dat de antwoorden niet overeenkomen met de echte waarden waarop onze samenleving is gebouwd".

Sociale afbouw

Ook de Brugse burgemeester Renaat Landuyt haalde in zijn 1 mei-toespraak fel uit naar de meerderheidspartijen. "Men wil geen sterker Vlaanderen, maar een Vlaanderen voor de sterken", aldus de sp.a-burgemeester.

Volgens Landuyt zijn de federale en Vlaamse regering in 2014 meteen begonnen met de "slepende sloop" en de "sociale afbouw" met onder meer nadelige gevolgen voor de pensioenen, de rusthuizen, het openbaar vervoer,...

"Kortom, de solidariteit wordt ondergraven", aldus Landuyt. Volgens hem hebben de regeringen ook geen werk gemaakt van de noodzakelijke besparingen. "Dat wijzen de cijfers uit. Onze collectieve schuld is niet gedaald. De regeringen willen niet besparen, ze willen vooral veranderen, en dit niet ten goed van de gewone mensen."

De belastingen zijn volgens Landuyt wel verschoven, maar "niet van werkenden naar beleggers". "Wel van wedden naar producten. Het beetje meer nettoloon werd afgepakt door hogere btw en taksen. Neen ze verschoven ze van loon naar consumptie. Zodat bedrijven minder betalen maar consumenten meer betalen. De kloof tussen arm en rijk wordt groter, zonder middenklasse. Sommigen kopen gemakkelijker een voetbalploeg dan anderen een voetbalticket", dixit Landuyt.