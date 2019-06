Tobback levert felle kritiek op eigen partij: “Choquerend dat sommigen binnen sp.a vernieuwing geslaagd vinden” HR KVE TT

17 juni 2019

08u52

Bron: Belga, Radio 1 3 Politiek Bruno Tobback is geen kandidaat om John Crombez op te volgens als partijvoorzitter bij sp.a. Dat zei hij in De Ochtend op Radio 1. Tobback roept de partij wel op te herbronnen. “Ik vind het choquerend als ik mensen hoor zeggen dat de vernieuwing een succes geweest is. Als je zoveel parlementsleden verliest, moet je jezelf toch wat grondiger in vraag stellen.”

De Vlaamse socialisten deden het op 26 mei opnieuw niet goed. In Vlaanderen gaat de fractie van 18 naar 12 zetels, in de Kamer verliest sp.a er 4 en blijven er nog 9 parlementsleden over.

Bruno Tobback, zelf met meer dan 19.000 voorkeursstemmen wel opnieuw verkozen in het Vlaams parlement, is kritisch voor de partij en voorzitter John Crombez. “Ik wil niet focussen op de vraag of Crombez aan moet blijven of niet. Maar als je slecht scoort, moet je jezelf wel in vraag stellen. Ik heb heel erg het gevoel dat sommigen willen overgaan tot de orde van de dag, en ik vind het zelfs wat choquerend als ik enkele mensen hoor zeggen dat de vernieuwing een succes is geweest”, zei hij in De Ochtend. “Als je zoveel parlementsleden verliest moet je jezelf toch wat grondiger in vraag stellen, en niet gewoon verder doen.”

Verkiezingen

De socialisten organiseren dit najaar voorzittersverkiezingen. Tobback, zelf partijvoorzitter tussen 2011 en 2015, stelt zich daarvoor geen kandidaat. Maar het zou volgens hem wel goed zijn voor de partij als het niet verdergaat zoals het de voorbije vier jaar is gegaan. “Wie het dan moet worden, laat ik aan de leden over. Maar ik heb daar een eigen mening over, dat kan je wel afleiden uit wat ik verder heb gezegd.”

Het regeringsbeleid is afgestraft, alleen stond het alternatief dat er had moeten staan, er niet Bruno Tobback

Kans gemist

Ook inhoudelijk is Tobback kritisch. “Ik denk dat de sp.a het de voorbije vier jaar heeft laten liggen door zich te veel bezig te houden met eigen statuten, en zo de kans gemist heeft om een echt vooruitstrevend alternatief te zijn voor het beleid dat gevoerd is. Alle regeringspartijen hebben verloren, dat beleid is afgestraft, alleen stond het alternatief dat er had moeten staan, er niet. Dat hadden wij moeten zijn.”

Het Leuvense kopstuk heeft het onder meer moeilijk met de ecologische lijn van de partij. “Ik heb in het parlement hard gewerkt aan voorstellen rond klimaat, milieu en natuur. We hebben de plicht om daar echt progressief in te zijn. Maar als je dan een paar maanden voor de verkiezingen het signaal krijgt van de partijtop dat het allemaal niet te veel mag kosten en dat mensen boven bomen gaan, dan heb je natuurlijk wel voor niets gewerkt.”

“Wij zijn tekortgeschoten”

Regeringsdeelname voor sp.a is op dit moment niet aan de orde, vindt Tobback. “Ik denk dat we daar in elk geval niet voor moeten staan te springen en ik hoop dat we in geen enkele regering stappen. Maar ook dat zal alleen maar renderen als we goeie oppositie voeren. Onze voornaamste discussie moet nu gaan over hoe het komt dat wij met de handen op de rug zitten te kijken naar De Wever en Van Grieken (de voorzitters van N-VA en Vlaams Belang, red.) die samen op de koffie discussiëren over het onderwijs in Vlaanderen. Wij zijn tekortgeschoten, laten we dat vandaag maar eens toegeven.”