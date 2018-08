Tobback en andere sp.a-anciens gaan veertig keer wandelen in Leuven: "We willen duidelijk maken wat we in al die jaren gerealiseerd hebben" SVM

13 augustus 2018

14u53

Bron: Belga 2 Leuvens burgemeester Louis Tobback, de schepenen Dirk Robbeets en Myriam Fannes en oud-schepen Jaak Brepoels gaan met 40 wandelingen door de verschillende stadswijken de bewoners informeren hoe ze de voorbije 24 jaar Leuven grondig veranderd hebben. De 'anciens' zullen na de komende lokale verkiezingen niet meer zetelen in de gemeenteraad, maar willen nog wel hun steentje bijdragen. "Dit verleden staat borg voor een goede toekomst voor Leuven met de vernieuwde en verjongde sp.a-ploeg", zegt Louis Tobback.

"In de 24 jaar dat we Leuven bestuurden, is de stad van onder tot boven veranderd. Dat is vanzelfsprekend ook het resultaat van de goede samenwerking met CD&V", aldus Tobback. "We willen wijk per wijk met folders en gesprekken mensen bedanken voor het vertrouwen dat ze al die tijd in ons gehad hebben en duidelijk maken wat we er al die tijd gerealiseerd hebben."

"Men moet natuurlijk niet stemmen voor het verleden, maar voor de toekomst. Met onze wandelingen zullen we ook aangeven dat zelfgenoegzaamheid uit den boze is en er nog veel werk te doen blijft. Het verleden staat in dit geval wel borg voor de toekomst. Men zal voor de sp.a moeten stemmen als men de stad op hetzelfde elan wil laten verder evolueren."

De Leuvense sp.a-lijst wordt zoals bekend getrokken door schepen Mohamed Ridouani. Schepen Bieke Verlinden staat op twee en Vlaams parlementslid Bruno Tobback op drie. Zijn vader zal lijstduwer zijn.

El Khadraoui geen kandidaat meer

Saïd El Khadraoui zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen geen kandidaat meer zijn. In de komende jaren wil hij zich volledig concentreren op zijn actuele job als adviseur bij de interne denktank van de Europese Commissie. "Maar ik steun de sp.a-campagne nog voluit", klonk het tijdens een persontmoeting.

El Khadraoui zetelt al 24 jaar in de Leuvense gemeenteraad. Hij was ook enkele jaren schepen om vervolgens van 2003 tot 2014 te zetelen in het Europees parlement. Aan het begin van deze legislatuur werd hij samen met Bruno Tobback en Mohamed Riduoani nog genoemd als mogelijke Leuvense lijsttrekker van de sp.a in 2018.

"Wil niemand blaasjes wijsmaken"

Nadat hij bij de verkiezingen van 2014 op een haar na niet opnieuw werd verkozen als EU-parlementslid ging hij aan de slag in het Europees Centrum voor politieke strategie. Dat staat commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en andere commissarissen bij met strategische analyses, beleidsadviezen en -ondersteuning.

"Gezien de vele uitdagingen waarmee Europa kampt, kan ik mij veel te weinig met Leuven bezighouden. Iemand met lokale ambities moet op het terrein aanwezig kunnen zijn. Aangezien ik niet verwacht dat daar op korte termijn verandering in komt en ik mij dus niet met volle overgave ga kunnen smijten in de Leuvense politiek heb ik besloten om mij geen kandidaat te stellen. Ik wil niemand blaasjes wijsmaken en op de lijst staan als ik nadien geen impact kan hebben op het beleid", klinkt het. Hij heeft overigens nog niet beslist of hij in 2019 opnieuw kandidaat zal zijn bij de Europese verkiezingen.