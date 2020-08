Tips voor veilig gebruik airconditioning en ventilatoren: “Mogen ook gebruikt worden in woonzorgcentra” MDG

12 augustus 2020

11u26 0 Er bestaat veel onduidelijkheid over het gebruik van airconditioning en ventilatoren tijdens de hitte. Om ze veilig te gebruiken waarbij het coronavirus geen vrij spel krijgt, zijn er enkele tips die je in het achterhoofd kan houden. Viroloog Steven Van Gucht verduidelijkt ze hier.

Allereerst moet er opgemerkt worden dat airconditioningsystemen en ventilatoren gebruikt mogen worden in woonzorgcentra. Ze zorgen voor het afkoelen van ruimtes, wat in het bijzonder belangrijk is voor mensen die gevoelig zijn aan de hitte. Om de veiligheid te garanderen volg je best deze tips.

1. De airco/ventilator moet goed onderhouden zijn.

Vervang de filter op tijd.



2. De airco/ventilator moet op zijn minst een deel verse lucht in de ruimte binnenblazen.

Airconditioning op zich is geen bron van besmetting, stelt Van Gucht gerust. “Het is wel belangrijk dat het systeem zo ingesteld wordt dat er steeds een deel verse lucht wordt ingeblazen, anders wordt dezelfde lucht steeds opnieuw door de kamer gestuurd en is er geen verdunningseffect van de virussen die mogelijk in de lucht van die kamer zweven”, klinkt het.

3. Stel de airco/ventilator zodanig in dat er geen sterke luchtstromen ontstaan tussen verschillende personen.

Wat betekent dit? Dit is belangrijk zodat de lucht geen druppels kan verspreiden die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Hanteer bijvoorbeeld een lagere stand, richt naar de muur of een hoek in de kamer.

Als laatste meldt Van Gucht dat “bewoners in woonzorgcentra zich mogen verzamelen in de koelste vertrekken indien er geen Covid-gevallen vastgesteld zijn”.

