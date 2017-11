Tip in Leuvense moskee: "Als vrouw zich misdraagt, geef ze lichte tik" 04u00 0 thinkstock Een miswak. In Leuven is commotie ontstaan over een vrijdaggebed in de Al Ihsaan-moskee, in deelgemeente Wilsele. Daarin zei de imam dat je als moslim je vrouw "een lichte tik met een miswak" (een dunne houten tandenborstel) mag geven "als alle andere zaken niet helpen".

De tik mag niet uitgedeeld worden "in het gezicht of op intieme gedeelten", klinkt het verder in het vrijdaggebed. Dat werd uitgesproken in november 2016, maar stond nog steeds op de website van de moskee.

"Gestoord dat zoiets gezegd wordt in een gebouw van de stad. Is het zo moeilijk om te preken dat je vrouwen gewoon niét slaat?", zegt kandidaat-burgemeester Lorin Parys (N-VA). Ook het stadsbestuur veroordeelt de uitspraak.

"Dit is een citaat uit de Koran dat uit zijn context gehaald is", reageert de voorzitter van de moskee. "De imam wilde net zeggen dat geweld tegen vrouwen niét kan. Wij hechten veel waarde aan de normen in België. We hebben het gebed onmiddellijk offline gehaald."