Timing of toeval? 'Koeken troef' duikt op in Aldi-folder MVDB

Aldi Timing is alles. Op de nieuwe reclamefolder van Aldi heeft de Sint peperkoek vast alsof het speelkaarten zijn. 'Koeken troef!', staat erboven. En laat dat nu net de naam zijn van het productiehuis van Bart De Pauw.

Communicatiemanager van Aldi Dieter Snoeck wil het misverstand uit de wereld helpen. "De slogan op de cover werd weken terug gekozen en refereert aan de Sint", laat hij weten aan Het Nieuwsblad. "De timing is puur toeval. Er is geen enkele link tussen onze folder en de berichtgeving rond Bart De Pauw of diens productiehuis." Op de sociale media wordt de foto druk gedeeld.

Verdoken steunbetuiging of gewoon bad timing 😃#KoekenTroef #BartDePauw pic.twitter.com/DvD3Lpf45V Gert Van den Hende(@ Gert_V_d_Hende) link

Toeval van Aldi of niet? 🤔 #productiehuis #BartDePauw #koekentroef! pic.twitter.com/DQw5j3pVCs // Nathalie //(@ BosmansN) link