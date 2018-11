Timing heropstart Doel 2 voorlopig behouden

14 november 2018

De timing voor de heropstart van Doel 2, voorzien voor 31 december, blijft voorlopig behouden. "Het is de best mogelijke schatting die er op dit moment is, en we hebben vandaag geen elementen die een nieuwe schatting nodig maken", zegt de woordvoerster van uitbater Engie Electrabel.