Tijsmanstunnel richting Nederland volledig versperd door vrachtwagen in schaar ADN

21 september 2018

10u08

Bron: Belga 1 Op de R2 in het Antwerpse havengebied is deze ochtend een vrachtwagen in schaar komen te staan net voorbij de Tijsmanstunnel richting Nederland. De weg is er volledig versperd.

Alle verkeer moet de snelweg verlaten via uitrit 12 Lillo en een lokale omleiding volgen tot de oprit Zandvliet van de A12.



Omdat de lokale omleidingsroute het vele verkeer niet kan slikken, raadt het Verkeerscentrum aan om over langere afstand vanop Linkeroever voor de Antwerpse ring (R1) te kiezen. Wie vanuit Antwerpen en omgeving naar het havengebied moet, rijdt best eveneens langs die oostelijke route.

UPDATE: #R2 Net na de Tijsmanstunnel richting Nederland staat een vrachtwagen in schaar. De tunnel is versperd. Routeadvies: https://t.co/c6WRXpOkg7 Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

