Tijsmanstunnel richting Nederland volledig dicht door ongeval met trucks: 4 kilometer stilstaand verkeer KVDS

24 februari 2020

19u20

Bron: Belga 1 In het Antwerpse havengebied is de Tijsmanstunnel op de R2 richting Nederland volledig versperd door een aanrijding tussen drie vrachtwagens. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum maandagavond op Twitter. Er vielen geen gewonden, maar aangezien zeker twee vrachtwagens moeten worden getakeld, kan de hinder nog een hele tijd duren.

Door het ongeval staat er een file van voor de Liefkenshoektunnel. Die is intussen 4 kilometer lang en wie erin staat, gaat amper nog een meter vooruit. Omrijden via de R1 is een alternatief, maar ook aan de Kennedytunnel is het door de avondspits flink aanschuiven geblazen.

Je vermijdt voorlopig best de #R2 richting Nederland. Daar is de #Tijsmanstunnel nu volledig DICHT wegens een botsing van 3 vrachtwagens. We hebben nog geen prognose over hoelang de hinder daar kan duren. pic.twitter.com/Hr4rQxqJtn Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

Ruim 4km stilstaand verkeer op de #R2 richting Nederland voor de versperde #Tijsmanstunnel. In de tunnel zijn 3 vrachtwagens gebotst, waarvan er 2 getakeld moeten worden. Dat kan nog even duren. Gelukkig zijn er geen gewonden bij dit incident! pic.twitter.com/unKotzT1zF Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

