Tijsmanstunnel opnieuw vrij na ongeval met vier vrachtwagens, maar het blijft filerijden

16u23 0 Vlaams Verkeerscentrum Het ongeval vond plaats in de Tijsmanstunnel, ook in de Liefkenshoektunnel is het schuiven. Door een ongeval met vier vrachtwagens op de Ring rond Antwerpen was de Tijsmanstunnel deze middag en vooravond een tijd volledig versperd. Na 2,5 uur kan het verkeer weer door, maar de files houden aan.

Op de R2 in het Antwerpse havengebied is omstreeks 18.35 uur de Tijsmanstunnel opnieuw volledig vrijgegeven richting Nederland nadat vier vrachtwagens er met elkaar botsten. De tunnel was sinds 16 uur volledig versperd. De Antwerpse avondspits ondervindt echter nog altijd problemen, vooral in het Waasland.

Zo is het om 18.45 uur nog steeds aanschuiven vanaf het knooppunt met de E34, al zal die file allicht oplossen nu de Tijsmanstunnel weer vrij is. Op de omleidingsroute langs de R1 staat een file op de E34 vanaf Vrasene en op de E17 vanaf Haasdonk. Op de R1 is ter hoogte van de Kennedytunnel ook nog eens de rechterrijstrook versperd door een ongeval.

De vier vrachtwagens moesten getakeld worden na een kettingbotsing. “Vrachtwagens takelen is sowieso al moeilijk, zeker in een tunnel”, legde Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum uit. “De files groeiden snel aan." Het Vlaams Verkeerscentrum raadde aan de plek te mijden en om te rijden.

De #Tijsmanstunnel is volledig VERSPERD richting Nederland. In de tunnel zijn 3 vrachtwagens gebotst. Verkeer is er stilgevallen. Mijd #R2 en rij om via #R1, maar hou ook daar rekening met spitsdrukte. pic.twitter.com/Kv9m88Bl66 Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link