Tijdschrift met babytips van Gezinsbond niet meer automatisch in de bus KVDS

03 augustus 2019

06u07 0 Binnenland Jonge ouders riskeren de informatieve tijdschriften van de Gezinsbond niet meer automatisch in de bus te vinden. De gemeentebesturen geven niet langer adresgegevens omdat ze bang zijn de privacywetgeving te overtreden. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen.

"Een erg vervelende situatie", vindt de ­Gezinsbond. "We maken het magazine sinds 1979 op uitdrukkelijke vraag van de toenmalige minister van Gezin en we doen dat op eigen kosten, zonder subsidies", zegt Anneke Blanckaert. "Al die tijd was er een goede samenwerking met de gemeentebesturen. Maar met de strengere privacywetgeving beginnen veel gemeenten te twijfelen of dat nog mag."





De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) stuurde vorige week een brief rond waarin ze uitlegt waarom gemeenten niet moeten ingaan op de vraag van de Gezinsbond. De VVSG vreest problemen wanneer de overdracht van de adressen niet voldoende veilig gebeurt, waardoor gegevens in verkeerde handen kunnen vallen.