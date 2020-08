TIJDLIJN. Wat wist Jambon over de zaak-Chovanec? ES

29 augustus 2020

16u14 22 Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft zaterdag aan de hand van een tijdlijn meer uitleg gegeven over zijn rol in de zaak-Chovanec . Dat deed de gewezen minister van Binnenlandse Zaken op een speciale persconferentie in zijn thuisbasis Brasschaat. We zetten alles op een rijtje.



23 februari 2018

Omstreeks 19 uur wordt de Slovaakse Jozef Chovanec opgepakt omdat hij bij het opstappen van een vliegtuig in de luchthaven van Charleroi voor problemen zorgt. “Hij kwam redelijk agressief over”, getuigt een passagier die beelden van zijn arrestatie maakte. Hij werd vervolgens overgebracht naar de cel op de luchthaven.

25 februari 2018

Twee dagen later wordt het politieverslag van het incident naar Jambon en zijn kabinet gestuurd. In die mail staat dat er een gerechtelijk onderzoek loopt. Volgens Jambon is dit het cruciale element in het hele verhaal. “Vanaf dat moment is het geen zaak meer van de minister van Binnenlandse Zaken. Het verdere onderzoek is dan in gerechtelijke handen. Ik moet mij op dat moment als minister van Binnenlandse Zaken terughoudend opstellen.”

Nadat het kabinet van Jambon het politieverslag doorgestuurd krijgt, gooit Chovanec in de nacht van 25 op 26 februari tot bloedens toe met zijn hoofd tegen de celdeur. De politie komt daarna hardhandig tussen: zes politiemensen komen naast en op de geboeide man zitten. Volgens een doktersverslag zit één inspecteur 16 minuten met z’n volle gewicht op zijn borstkas. Lange tijd ligt er ook een deken over zijn gezicht. De politiemensen lachen uitbundig, één agente doet zelfs een dansje en brengt de Hitlergroet. De man krijgt nadien een hartstilstand in de cel, wordt gereanimeerd en naar het ziekenhuis Marie Curie in Charleroi gebracht.

27 februari 2018

Jozef Chovanec overlijdt in het ziekenhuis Marie Curie.

2 maart 2018

Op 2 maart 2018 brengt de Slovaakse ambassadeur naar aanleiding van het overlijden van Chovanec een bezoek aan het kabinet van Jambon. Daar wordt hij ontvangen door twee medewerkers. Jambon zelf is daar niet bij omdat hij op dat moment in het buitenland is.

30 mei 2018

De Slovaakse ambassadeur komt op 30 mei 2018 opnieuw op bezoek bij het kabinet van Jambon. Jambon spreekt daar kort met hem, maar herinnert zich daar niets meer van. “De ambassadeur heeft in de pers zelf aangegeven dat ik bij die ontmoeting geen bijkomende info heb gegeven. Dat kon ik niet in het kader van het gerechtelijk onderzoek.”

Waarom Jambon zich niets meer van die ontmoeting kan herinneren, schrijft hij toe aan de terroristische aanslag in Luik die de dag voordien, 29 mei, plaatsvond. “Op 30 mei heeft IS die aanslag opgeëist. Ik heb de ambassadeur ’s ochtends kort gesproken en ben nadien meteen naar Luik vertrokken voor een eerbetoon aan de slachtoffers. Mijn aandacht is die dag volledig naar de aanslag in Luik gegaan. Dat verklaart ten dele waarom ik mij dat korte gesprek twee jaar later niet herinner.”

