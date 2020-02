Tijdlijn: dit liep er mis in het dossier rond Steve Bakelmans voordat hij Julie Van Espen vermoordde AW

11 februari 2020

11u18 10 De ouders van Julie Van Espen, die op 4 mei 2019 op tragische wijze om het leven kwam, reageren met een open brief op de “grove nalatigheden” van het gerecht. Die nalatigheden hebben volgens hen geleid tot de dood van hun dochter. Lees hieronder het dossier rond Steve Bakelmans, en wat er precies misliep volgens de Hoge Raad voor Justitie (HRJ).

16 maart 2004: Steve Bakelmans verkracht (voor het eerst) een vrouw. Monique, toen 58 jaar, was onderweg naar het station om haar moeder in het ziekenhuis te bezoeken. Toen ze een “jonge gast” op de Keyserlei zag zitten, kreeg ze medelijden. Ze gaf Bakelmans haar telefoonnummer waarop hij haar ’s avonds opbelde. Monique vertelde waar ze woonde en ontving Bakelmans in haar studio in Antwerpen. Terwijl hij zich eerst ‘voorbeeldig’ gedroeg, drukte hij Monique plotseling brutaal op de grond waarna hij haar verkrachtte. Vervolgens nam hij nog 20 euro mee en verdween. Zodra hij weg was, belde Monique de politie op.

Tussen 2004 en 2008 zit Steve Bakelmans verschillende gevangenisstraffen uit voor diefstallen, verkeersmisdrijven, heling en de verkrachting van Monique.



31 oktober 2016: de ex-vriendin van Steve Bakelmans verwittigt de politie en vertelt hen dat haar voormalige vriend, met wie ze vier jaar een knipperlichtrelatie had, was binnengedrongen in haar flat in Antwerpen. Hij had haar onderbroek kapot gescheurd, haar mond gesnoerd met sokken en haar vervolgens op brutale wijze verkracht. Omdat de vrouw bleef tegenpruttelen, had hij haar tweemaal in het gezicht geslagen. Toen Bakelmans de studio van zijn slachtoffer verliet, nam hij haar portefeuille mee.



6 november 2017: Steve Bakelmans wordt opgepakt door de politie voor de brutale verkrachting van zijn ex-partner en diefstal.



27 januari 2017: de raadkamer verwijst Bakelmans door naar de correctionele rechtbank en laat hem onder voorwaarden vrij. Zijn dossier bevat echter onvoldoende elementen om de raadkamer toe te laten een behoorlijke inschatting van de risico’s te maken. “De verhoren van zowel Steve Bakelmans als van het slachtoffer waren zeer beperkt. Er is ook geen informatie over eerdere dossiers. Zo had een andere ex-partner van Bakelmans eerder al een klacht ingediend tegen hem, die weliswaar geseponeerd werd”, aldus Christian Denoyelle, voorzitter van het Nederlandstalig College van de Hoge Raad voor Justitie (HRJ).



De voorwaarden die Bakelmans opgelegd krijgt, gelden ook maar voor drie maanden, en lopen af voordat zijn dossier in juni door de correctionele rechtbank behandeld wordt.

30 juni 2017: De correctionele rechtbank veroordeelt Bakelmans tot vier jaar cel maar beveelt niet de onmiddellijke aanhouding. In het dossier zit bijvoorbeeld geen opsluitingsfiche waarin de rechtbank kan lezen dat Steve Bakelmans zich bij een eerdere veroordeling al herhaaldelijk aan zijn straf had onttrokken. De risico-inschatting kan (nogmaals) niet volledig gebeuren. Bovendien gaat Bakelmans in beroep.

En het is daar, bij het hof van beroep, dat zich de grootste problemen stellen. Zo oordeelt het rapport van de Hoge Raad voor Justitie (HRJ).

Mei 2018: meer dan anderhalf jaar nadat hij zijn ex-vriendin verkracht en zo’n 14 jaar na de verkrachting van zijn eerste slachtoffer, beoordeelt het parket-generaal het dossier van Steve Bakelmans niet als prioritair, hoewel het dat volgens haar eigen criteria wél had moeten doen. Het dossier werd in mei 2018 ook ambtshalve uitgesteld door een tekort aan magistraten, waarna de kamer die het dossier moest behandelen, zelfs gesloten werd.

4 mei 2019: Julie Van Espen vecht hevig terug als Bakelmans haar in de buurt van het Antwerpse Sportpaleis van haar fiets sleurt. Helaas kan ze niet op tegen zijn kracht. Hij slaat en wurgt de 23-jarige studente uit Schilde.

6 mei 2019: het lichaam van Julie Van Espen wordt na een intense zoekactie in het Albertkanaal gevonden. Diezelfde dag wordt Steve Bakelmans in Leuven gearresteerd.

26 juni 2019: het Antwerpse hof van beroep veroordeelt Steve Bakelmans, 53 dagen na de dood van Julie Van Espen, voor de verkrachting van zijn ex-vriendin. Hij krijgt vijf jaar cel en tien jaar terbeschikkingstelling.

20 december 2019: de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) schrijft een bijzonder scherp rapport over het dossier rond Steve Bakelmans. Er werden verschillende onregelmatigheden vastgesteld bij het Antwerps gerecht waardoor de moordenaar van Julie Van Espen niet goed ingeschat kon worden. “Maar er is niet één beslissing geweest die rechtstreeks kan gelinkt worden aan haar dood”, klinkt het bij Christian Denoyelle, voorzitter van het Nederlandstalig College van de HRJ.