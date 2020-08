TIJDLIJN. Dit gebeurde sinds het politieoptreden in Charleroi waarbij Jozef Chovanec stierf LH

26 augustus 2020

16u20 0 De 38-jarige Jozef Chovanec stierf meer dan twee en een half jaar geleden na een hardhandig politieoptreden in een cel op de luchthaven van Charleroi. Wat is er de nacht van de uit de hand gelopen arrestatie en nadien allemaal gebeurd? We zetten alles op een rijtje.

24 februari 2018

Jozef Chovanec, afkomstig uit Terchová op 200 kilometer van de Slovaakse hoofdstad Bratislava, pendelt al jaren tussen Slovakije en België. Hij is eigenaar van een bedrijf dat Slovaakse arbeiders inzet op bouwwerven in België en ook vader van een dochtertje.

Hij wil in de vooravond op de luchthaven van Charleroi een vlucht nemen naar Slovakije. Bij het opstappen op het vliegtuig wordt hij opgepakt omdat hij voor problemen zorgt. “Hij kwam redelijk agressief over”, getuigt een passagier die beelden van zijn arrestatie maakte. Nog volgens de passagier was Chovanec aan het trekken en het stampen met zijn benen bij zijn arrestatie. Vervolgens wordt de Slovaak overgebracht naar de cel op de luchthaven.

25 februari 2018

Op bijzonder choquerende beelden die via Het Laatste Nieuws bekend raakten, is te zien hoe hij zich ’s nachts tot bloedens toe met zijn hoofd tegen de celdeur gooit. De politie komt daarna hardhandig tussen: zes politiemensen komen naast en op de geboeide man zitten. Volgens een doktersverslag zit één inspecteur 16 minuten met z’n volle gewicht op zijn borstkas. Lange tijd ligt er ook een deken over zijn gezicht. De politiemensen lachen uitbundig, één agente doet zelfs een dansje en brengt de Hitlergroet.

De man krijgt nadien een hartstilstand in de cel, wordt gereanimeerd en naar het ziekenhuis Marie Curie in Charleroi gebracht.

26 februari 2018

Zijn echtgenote Henrieta Chovancova, een gewezen bejaardenverzorgster, krijgt te horen dat hij met zware verwondingen naar het ziekenhuis was gebracht en neemt contact op met de Slovaakse ambassadeur in Brussel. Ze dient ook bij het parket van Charleroi een klacht in tegen onbekenden. Justitie start een onderzoek op.

De Slowaakse ambassade schrijft diezelfde dag nog in een plechtige brief aan de FOD Buitenlandse Zaken dat het met een enorme tristesse is dat ze hen wijzen op een ernstig incident. “Door de gespierde arrestatie van jullie ordediensten is meneer Chovanec met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis”. Chovanec is op dat moment hersendood.

27 februari 2018

Jozef Chovanec overlijdt in het ziekenhuis Marie Curie.

De Slovaakse ambassadeur wordt ontvangen door de bilaterale dienst van het ministerie van Buitenlandse zaken, op dat moment onder toezicht van minister Didier Reynders (MR). Over de beelden uit de cel wordt geen woord gerept.

28 februari 2018

Een diplomatieke medewerker van de FOD Buitenlandse Zaken stuurt een mail naar het Comité P, het controleorgaan op de politie, met vraag tot meer uitleg over het incident. “Want onze ambassadeur in Wenen werd geconvoceerd om zich morgennamiddag aan te bieden bij het Slowaakse ministerie van Buitenlandse Zaken in Bratislava”, klinkt het.

Mei 2018

Op vraag van het parket van Charleroi wordt de politie-inspecteur die de Hitlergroet bracht door het Comité P ondervraagd over haar ‘optreden’. “Ze is toen ook geconfronteerd met beelden van die Hitlergroet”, zegt haar advocaat daarover.

Juli 2018

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) wordt op de hoogte gebracht van het overlijden van Chovanec. “Op 2 juli 2018 werd de Slovaakse ambassadeur ontvangen door Buitenlandse Zaken”, aldus zijn voorganger Pieter De Crem vandaag in de Kamercommissie Justitie en Binnenlandse Zaken. “De ambassadeur verklaarde daar dat hij al contact had gehad met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon over het overlijden van Chovanec.” Jambon zou ook zelf de Slovaakse ambassadeur hebben ontvangen.

September 2018

Henrietta Chovancova krijgt de bijzonder harde beelden voor het eerst te zien, op een computer in een kleine kamer in de rechtbank van Charleroi.

Maart 2019

De weduwe van Chovanec verneemt via de Slovaakse ambassadeur dat de onderzoeksrechter het onderzoek wil afronden. Volgens haar advocate was de verbazing groot toen bleek dat er heel wat belangrijke elementen niet werden onderzocht.

19 augustus 2020

De bal gaat pas echt aan het rollen wanneer de beelden van de politie-interventie via deze krant worden geopenbaard. Het is de eerste keer dat het Comité P de beelden te zien krijgt.

20 augustus 2020

André Desenfants, de nummer twee van de federale politie, zet tijdelijk een stap opzij omdat hij niet op de hoogte is gebracht van het hardhandige politieoptreden. “Ik heb geen fouten gemaakt”, zei Desenfants. “Maar ik weet nog altijd niet waarom ik niet op de hoogte ben geweest van wat er zich daar heeft afgespeeld. Ik moet laten onderzoeken hoe dat komt.”

22 augustus 2020

De directeur van de luchtvaartpolitie, Danny Elst, moet ook ontslag nemen. “Dit zegt niets over de schuld of onschuld van betrokkene”, meldt de woordvoerster van de federale politie. Na André Desenfants is hij de tweede topofficier die zijn post verlaat.

26 augustus 2020

De Kamercommissie Justitie en Binnenlandse Zaken komt in spoedzitting bijeen. Huidig minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) verklaart dat zijn voorganger Jan Jambon (N-VA) al in juli 2018 op de hoogte was van het overlijden. Jambon zegt bereid te zijn tekst en uitleg te komen geven in de Kamer.