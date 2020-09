Tijdlijn: de coronapandemie in ons land redactie Bron: Belga

11 september 2020

07u28 0 Dag op dag een half jaar geleden riep de Wereldgezondheidsorganisatie WHO het sars-CoV-2-virus uit tot pandemie. Het longvirus stak eind vorig jaar de kop op in de Chinese grootstad Wuhan en bereikte begin februari ons land. Een tijdlijn van het coronavirus in ons land.

De eerste Covid19-gevallen duiken eind januari op in Europa. Ons land volgt begin februari. De eerste patiënt betreft een West-Vlaming die in Wuhan werkte. Op de tweede bevestigde besmetting is het wachten tot begin maart, maar daarna gaat het snel. Het eerste overlijden wordt vastgesteld op 11 maart, intussen zijn het er bijna 10.000.

Wat het aantal overlijdens per miljoen inwoners betreft is België een van de zwaarst getroffen landen in Europa, al zijn er wel aanwijzingen dat er overrapportering is geweest, bijvoorbeeld in de woonzorgcentra. Vast staat dat er tot nog toe zeker 89.000 mensen in ons land besmet zijn geraakt met het coronavirus.

Februari: quarantaine voor gerepatrieerde Belgen uit Wuhan

Negen Belgen landen na een repatriëringsvlucht uit Wuhan op de militaire luchthaven van Melsbroek. In Wuhan, China, brak het coronavirus voor het eerst uit. Ze worden na landing naar het militair ziekenhuis van Neder-Over-Heembeek gebracht. Daar moeten ze verplicht 14 dagen in quarantaine.

3 februari: eerste besmetting

De eerste besmetting met het coronavirus is een feit. Het gaat om een man die tot de groep gerepatrieerde Belgen uit Wuhan behoorde. De andere landgenoten die op hetzelfde moment gerepatrieerd werden, testen negatief op het virus. De man was niet ziek en vertoonde geen verschijnselen van het virus. Het gaat om een vijftiger uit West-Vlaanderen die werkte in een Chinese vestiging van het machinebedrijf LVD uit Gullegem. Op 15 februari test hij negatief op het virus.

29 februari: opnieuw coronabesmetting in ons land

Een tweede Belg is positief getest op het coronavirus. Het gaat om een vrouw die op zakenreis in Noord-Frankrijk was geweest. Ook deze patiënt vertoont milde symptomen en verkeert in goede gezondheid. Na deze besmetting gaat fase 2 van het coronanoodplan in. Die fase moest het virus onder controle houden en indammen, door alle contacten met wie de besmette vrouw in contact kwam sinds haar terugkeer op te sporen.

10 maart: eerste sterfgeval door corona

Een negentigjarige vrouw is het eerste Belgische slachtoffer van het coronavirus. Ze woonde in een rusthuis in Brussel.

10 maart: eerste nationale veiligheidsraad over coronavirus

Tijdens een eerste Nationale Veiligheidsraad wordt beslist bijkomende maatregelen te treffen in de strijd tegen het coronavirus. Het gaat over maatregelen om de verspreiding tegen te gaan. Fase 2 van het coronanoodplan blijft nog steeds gelden, maar wordt versterkt met enkele maatregelen rond social distancing. Scholen, winkels en de horeca blijven open.

11 maart: nog twee doden door corona

Het gaat om een 73-jarige man die op 4 maart was opgenomen in het Sint-Elisabethziekenhuis in Ukkel. Hij overlijdt op de dienst intensieve zorgen. Ook een man van 86 overlijdt aan het virus. Hij verblijft in een woonzorgcentrum in Sint-Genesius-Rode en werd daar eerder in quarantaine geplaatst nadat hij positief had getest op het virus.

12 maart: federale fase gaat in

De maatregelen gaan een federale fase in. Dat wil zeggen dat alle beslissingen zullen worden genomen door een beheerscel die bestaat uit de eerste minister, de bevoegde ministers en de ministers-presidenten. Er wordt besloten om de lessen op te schorten, de horeca te sluiten, winkels tijdens het weekend te sluiten. Telewerk wordt vanaf nu ook aangeraden. Er worden geen bezoekers meer toegelaten in zorgcentra.

13 maart: nieuwe beperkingen gelden vanaf middernacht

De maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad op 12 maart nam, treden vanaf 12 uur middernacht in werking. Vele horecazaken organiseerden voor een laatste keer de zogenoemde lockdownfeestjes. Geen goed idee wanneer achteraf blijkt dat een groot aantal besmettingen in verband kan gebracht worden met die feestjes. In vele supermarkten zorgen de maatregelen voor hamsterende klanten. Er is een rush op toiletpapier, bloem en pasta.

14 maart: ziekenhuisnoodplan

Ook de ziekenhuizen passen hun dagelijkse manier van werken aan. Niet-dringende consultaties en ingrepen worden tot nader order uitgesteld. Er wordt ook bijna geen bezoek meer ontvangen. Ziekenhuizen zullen geleidelijk aan voorbereid worden op de komst van coronapatiënten.

15 maart: vluchen van en naar België afgeschaft

België verbiedt alle vluchten van en naar het land. Duizenden Belgen verblijven op dat moment nog in het buitenland. Op 30 april zouden nog zo’n 20.000 landgenoten vastzitten in het buitenland.

18 maart: België gaat in lockdown

Vanaf 12 uur ‘s middags gaan alle niet-essentiële winkels dicht. De Belgische bevolking moet vanaf nu zo veel mogelijk thuisblijven. Voedingswinkels en apotheken blijven open. Niet essentiële verplaatsingen zijn vanaf nu ook verboden. Thuiswerken wordt de norm wanneer mogelijk. Er geldt vanaf nu een samenscholingsverbod, alle bijeenkomsten buiten familieverband zijn verboden. Kappers mogen nog 1 klant per keer toelaten.

20 maart: grenzen gedeeltelijk dicht

Vanaf 15 uur zijn er grenscontroles op niet-essentiële verplaatsingen van en naar België om de voorschriften rond het coronavirus af te dwingen. Mensen met een attest voor het werk of voor medische zorg, mogen de grens wel nog over.

27 maart: eerste dier besmet met corona

Het coronavirus wordt vastgesteld bij een Belgische kat. De kat kreeg het virus van de mens, niet van een ander dier. Virologen benadrukken dat het om een alleenstaand geval gaat en er dus geen reden is tot paniek. De kat had wat ademhalings- en spijsverteringsstoornissen, maar herstelde.

2 april: Rode Kruis test op antistoffen

Sciensano en het Rode kruis werken samen aan een grootschalig gezondheidsonderzoek rond de COVID-19-epidemie. Bloedstalen van donoren zullen onderzocht worden op de aanwezigheid van corona-antistoffen. Het onderzoek zal meer inzicht geven in de ontwikkelde weerstand van de Belgen en het helpt het effectief aantal besmettingen in België in kaart te brengen.

6 april: werkgroep samengesteld voor uitwerkene exit-strategie

Het doel van de werkgroep is een strategische visie ontwikkelen voor de periode waarin de maatregelen versoepeld zullen worden. De zogenaamde GEES-werkgroep is samengesteld uit experten die de politieke verantwoordelijken moeten adviseren.

15 april: piek besmettingen

Het aantal nieuwe besmettingen op één dag in België bereikt een piek met 2.454 besmettingen. Daarvan zijn er 706 nieuwe besmettingen in Wallonië, 95 in Brussel en 1.600 in Vlaanderen. 53 besmettingen zijn onbekend.

16 april: piek sterfgevallen

417 overlijdens in 24 uur markeert in België de piek van het aantal coronasterfgevallen. Daarvan zijn er 127 overleden in de ziekenhuizen en 289 in de woon-zorgcentra. Van die laatste zijn er 31 officieel bevestigd.

18 april: tuincentra en doe-het-zelfzaken opnieuw open

Mits het in acht nemen van de beschermende maatregelen, die ook gelden in bijvoorbeeld supermarkten, mogen mensen weer gaan winkelen in tuincentra en doe-het-zelfzaken.

24 april: Nationale Veiligheidsraad legt exitstrategie vast

Op advies van de GEES-groep en na een zeer lange vergadering legt de Nationale Veiligheidsraad de exitstrategie vast. Tot en met 3 mei blijven de sterke inperkingsmaatregelen zeker nog van kracht. Daarna zou België, als de omstandigheden het toelaten, kunnen beginnen met de geleidelijke afbouw van de maatregelen.

4 mei: exitstrategie fase 1A: meer mensen aan het werk

De eerste fase van de versoepeling van de coronamaatregelen. Ondernemingen mogen weer opstarten, stoffenwinkels mogen opnieuw open en niet-dringende consultaties worden weer stilaan toegestaan. Vanaf nu geldt ook de regel van 2. In plaats van 1 extra persoon, mag je nu 2 extra personen zien.

11 mei: exitstrategie fase 1B: winkels opnieuw open

Alle winkels mogen, mits het nemen van de nodige veiligheidsmaatregelen, weer open. Dat geldt nog niet voor kappers en andere contactberoepen. Vanaf 10 mei, Moederdag, geldt de regel van 4. Je mag per gezin vier extra mensen thuis ontvangen op voorwaarde dat zij geen andere mensen zien.

18 mei: exitstrategie fase 2: kappers, markten, musea en dierentuinen heropenen

Tijdens de Nationale Veiligheidsraad van 13 mei werd beslist om vanaf 18 mei de tweede fase van het exitplan in te gaan. Dierentuinen en musea mogen dan opnieuw hun deuren openen en kappers en schoonheidsspecialisten mogen weer aan het werk.

Op huwelijken en begrafenissen mag men nu 30 personen ontvangen. Sporten mag in clubverband, met een trainer en met een maximum van 20 personen. Ook de markten mogen opnieuw georganiseerd worden. Er mogen, na akkoord van de lokale besturen, maximaal 50 kramen komen.

27 mei: regels voor jeugdactiviteiten versoepeld

Buurtspeeltuinen in open lucht kunnen door de lokale autoriteiten heropend worden voor kinderen tot en met 12 jaar. Grotere speeltuinen in parken kunnen onder toezicht van de lokale autoriteiten worden geopend onder dezelfde voorwaarden als sportactiviteiten, met maximaal twintig kinderen tegelijk.

8 juni: bubbel van vier wordt bubbel van tien

Iedereen mag vanaf 8 juni zijn of haar sociale contacten uitbreiden met tien personen per week, bovenop de mensen in het eigen huishouden. Dat kondigt premier Sophie Wilmès aan na een Nationale Veiligheidsraad.

8 juni: horeca mag heropenen

Cafés en restaurants mogen weer de deuren openen, zij het onder strikte voorwaarden. Ook dat besluit de Nationale Veiligheidsraad. Cafés en restaurants moeten wel anderhalve meter afstand voorzien tussen de tafels en mogen niet meer dan tien mensen per tafel samen zetten. Bovendien moet iedereen aan zijn of haar tafel bediend worden en moeten de obers mondmaskers dragen. Ten laatste om 1 uur ‘s nachts moeten de deuren dicht.

8 juni: erediensten kunnen hervatten

In kerken, moskeeën en synagogen waren publieke gebedsdiensten sinds 14 maart verboden. Daar komt op 8 juni verandering in, besluit de Veiligheidsraad, in eerste instantie met een maximum van honderd afwezigen. Vanaf 1 juli mogen dat er maximaal tweehonderd zijn. Mensen uit de risicogroepen wordt voorlopig wel afgeraden om gebedsvieringen bij te wonen.

8 juni: cultuursector kan weer opstarten

Culturele activiteiten kunnen opnieuw vanaf 8 juni, zij het zonder publiek. Voor cultuur met publiek, zoals theatervoorstellingen of een cinemabezoek, is het nog wachten tot 1 juli. Het publiek wordt in eerste instantie beperkt tot tweehonderd personen en mondmaskers worden aangeraden.

8 juni: sporten mogen worden hervat

Op 8 juni mogen alle sporten hervatten, op uitzondering van de contactsporten zoals judo, boksen, basket en voetbal. Zij moeten zich tot 1 juli nog steeds beperken tot zogenaamde contactloze training. De hervatting van de sportactiviteiten omvat trainingen en wedstrijden, indoor en outdoor en dat zowel bij profs als amateurs.

De sportactiviteiten die in groep georganiseerd worden, kunnen ook plaatsvinden zolang er begeleiding is van een coach of een animator. Tot eind juni is er een maximum van twintig personen per groep, vanaf 1 juli stijgt dat aantal naar 50 personen, al moet er altijd een veilige afstand bewaard worden.

1 juli: reeks versoepelingen omdat cijfers goede kant uit gaan

Vanaf 1 juli gaan opnieuw een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen in, besluit de Veiligheidsraad. In principe blijven enkel nog massa-evenementen en het nachtleven verboden terrein. Dat betekent onder meer dat zwembaden, wellnesscentra, pretparken, binnenspeeltuinen, speelhallen en casino’s opnieuw de deuren mogen openen, telkens met respect voor een hele resem regels die in protocollen per sector worden vastgelegd, met de nadruk op sociale afstand, hygiëne en ‘crowd management’.

Vanaf 1 juli zijn ook cultuuractiviteiten met publiek opnieuw toegelaten. Het maximale aantal mensen dat iedereen per week mag zien, gaat van 10 naar 15.

1 juli: zomeractiviteiten voor jongeren kunnen weer plaatsvinden

Het Overlegcomité beslist dat vanaf 1 juli opnieuw zomeractiviteiten voor jongeren kunnen plaatsvinden. Zomerkampen en -stages voor jongeren met of zonder overnachting en speelpleinwerking kunnen doorgaan in zogenaamde contactbubbels van maximaal 50 personen. Ook jeugdhuizen, ontmoetingswerking en jeugd(informatie)centra kunnen hun activiteiten weer opstarten voor contactbubbels van maximaal 50 jongeren.

8 juli: gemiddeld aantal besmettingen stagneert

Het aantal bevestigde besmettingen met het nieuwe coronavirus stagneert op gemiddeld 85,1. In de daaropvolgende dagen zal het opnieuw stijgen, het begin van de tweede golf.

23 juli: opnieuw verstrening, uitgebreide mondmaskerplicht

De Nationale Veiligheidsraad legt opnieuw verstrengingen op. Vanaf 24 juli worden mondmaskers op veel meer plaatsen verplicht, onder meer in winkelstraten, publieke gebouwen, op markten en in horecazaken.

Cafés en restaurants mogen nog altijd tot 1 uur openblijven, maar zullen klanten wel moeten vragen om hun e-mailadres of telefoonnummer achter te laten zodat die gemakkelijker verwittigd kunnen worden bij een besmetting. Daarbovenop moeten nachtwinkels weer dicht om 22 uur.

27 juli: nieuwe verstrenging, sociale bubbel beperkt

De Veiligheidsraad kondigt nieuwe verstrengingen aan. Zo wordt de sociale bubbel per gezin verkleind van vijftien personen naar vijf vaste contacten. Kinderen jonger dan 12 jaar worden niet meegeteld.

Uitstappen of ontmoetingen met familie of vrienden mogen nog met maximaal tien personen. Ook recepties en banketten moeten beperkt blijven tot 10 personen.

Het aantal toegestane aanwezigen op evenementen mag binnen maximaal 100 personen bedragen en buiten maximaal 200 personen. Het dragen van een mondmasker is verplicht.

29 juli: strenge maatregelen in provincie Antwerpen

Omwille van het hoge aantal besmettingen in de provincie neemt Antwerps gouverneur Cathy Berx maatregelen. Er geldt een algemene mondmaskerplicht in de provincie en om 23.30 uur gaat een “avondklok” in. Een maatregel die voor het laatst werd ingevoerd in WOII. Er heerst dan een verbod om zich op het openbaar domein te begeven behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen.

12 augustus: Antwerpse horeca weer langer open

In de provincie Antwerpen wordt de avondklok die er van kracht was een “nachtklok”, in die zin dat ze nog slechts van 1.30 uur tot 5 uur geldt. Horeca mag weer tot 1 uur open zijn.

12 augustus: mondmasker verplicht in Brussel

Omwille van het stijgende aantal besmettingen wordt ook in het Brussels gewest het dragen van een mondmasker verplicht gemaakt op het hele grondgebied.

17 augustus: aantal besmettingen daalt weer

Voor het eerst sinds begin juli worden er weer dalende coronacijfers gerapporteerd. Tussen 7 en 13 augustus waren er per dag gemiddeld 574 besmettingen, 5 procent minder dan een week eerder.

1 september: alle leerlingen mogen naar school

Alle leerlingen, van kleuter tot secundair, kunnen vijf dagen per week naar school bij de start van het nieuwe schooljaar, maar lokaal kan van dat principe afgeweken worden. Als gemeenten code oranje invoeren, moeten de leerlingen in de laatste twee graden secundair afwisselend een week wel en een week niet naar school komen.

2 september: Celeval krijgt nieuwe samenstelling

Celeval, het adviesorgaan dat de Nationale Veiligheidsraad rechtstreeks bijstaat, krijgt een nieuwe samenstelling. Met name gezondheidseconoom Lieven Annemans, die zich kritisch toonde over het coronabeleid, vervoegt het team. Tom Auwers, de topman van de FOD Volksgezondheid, blijft voorzitter.

3 september: aldtijd minstens één bezoeker in woonzorgcentra

De Vlaamse taskforce zorg beslist dat bewoners van een woonzorgcentrum altijd minstens één bezoeker moeten kunnen ontvangen, ook al is er een corona-uitbraak.

8 september: meer bezoekers mogelijk in zalen

Er kunnen opnieuw evenementen plaatsvinden in grote zalen, congrescentra en sportstadions. De afstandsregels voor zittende evenementen worden bijgesteld van anderhalve naar één meter waardoor opnieuw meer bezoekers toegelaten kunnen worden. Om te helpen bij de organisatie van die evenementen, heeft de Vlaamse overheid het Covid Infrastructure Risk Model (CIRM) ontwikkeld.

8 september: voetbal weer met publiek in eerste klasse

De eerste protocollen van voetbalclubs worden goedgekeurd. De clubs kunnen opnieuw thuissupporters ontvangen. Die moeten zich houden aan de veiligheidsvoorschriften uit het protocol. Zo moeten ze de wedstrijd met hun eigen bubbel volgen. Tussen de bubbels moet een afstand van één meter worden gehouden en elke supporter ouder dan 12 jaar moet een mondmasker dragen.

8 september: Egbert Lachaert test positief

Preformateur en Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert test positief op het coronavirus. Er kunnen geen fysieke vergaderingen meer plaatsvinden in de regeringsvorming.