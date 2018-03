Tijdens paasnacht worden 239 volwassenen gedoopt jv tk

21 maart 2018

09u03

Bron: belga 1 Tijdens de komende paasnacht worden in België 239 volwassen mannen en vrouwen gedoopt binnen de rooms-katholieke kerk. Meestal ontvangen ze meteen ook het vormsel en gaan ze voor het eerst te communie. Dat schrijft het christelijke weekblad Tertio.

Het aantal Belgische volwassenen dat zich laat dopen, blijft volgens cijfers van de Belgische Bisschoppenconferentie al sinds 2010 min of meer in stijgende lijn gaan. In 2010 waren ze met 143, vorig jaar telde België 229 catechumenen (volwassenen en jongeren vanaf 14 jaar die zich laten dopen). Daarnaast krijgen in de periode tussen Pasen en Pinksteren ook altijd ruim honderd volwassenen die al gedoopt waren het vormsel.

Het aantal kinderen dat gedoopt wordt, daalt in ons land al enkele jaren: van 45.657 kinderen in 2010 naar 33.875 in 2016. De Belgische Bisschoppenconferentie benadrukt dat het aantal kinderdopen daalt in 5 bisdommen: Gent, Brugge, Antwerpen, Hasselt en het tweetalige aartsbisdom Mechelen-Brussel. De cijfers van de bisdommen Luik, Doornik en Namen zijn nog niet volledig.

Daardoor neemt volgens Tertio het aantal ongedoopte mensen toe. Dat creëert een groep die later zelf in het leven een keuze voor de kerk, voor het doopsel en het vormsel kan maken. Daarom verwondert het volgens het christelijke weekblad niet dat de groep catechumenen al enkele jaren toeneemt en meer volwassenen opnieuw aansluiting vinden bij de kerk.