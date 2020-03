Tijdelijke werklozen coronacrisis krijgen 202,68 euro op rekening gestort voor een maand water- en energiefactuur mvdb

21 maart 2020

18u35 0 Coronacrisis Tijdelijke werklozen door de coronacrisis krijgen een maand water- en energiefactuur vergoed door de Vlaamse overheid, maakte Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) eerder deze week bekend. Nu zijn de details duidelijk. De tijdelijke werkloze moet zelf geen actie ondernemen en zal automatisch een bedrag van 202,68 euro op zijn of haar rekening zien verschijnen.

Dat bedrag stemt overeen met de gemiddelde water- en energiekost van een Vlaams gezin, meldt het kabinet van Demir zaterdagvooravond. Door met een forfaitair bedrag te werken en samen te werken met de RVA – Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen, kan de uitbetaling het snelst gebeuren.

“Iedere maand de eindjes aan elkaar knopen is voor velen niet gemakkelijk. Het wordt nog moeilijker als je door de noodzakelijke coronamaatregelen van de ene dag op de andere terugvalt op 70% of minder van je loon, zonder dat je je daar op kon voorbereiden. Het overkomt meer dan 700.000 werknemers in ons land. Dat terwijl hun facturen, leningen,... blijven doorlopen. Daarom beslisten we in eerste instantie deze werknemers financieel door deze moeilijke periode te helpen”, klinkt het bij Demir.

Alle details van de eenmalige vergoeding staan hieronder:

Wie komt in aanmerking?

Werknemers die in het statuut van tijdelijke werkloosheid geplaatst worden als gevolg van de coronacrisis en dus plots loonverlies leiden.

Wat moet een werknemer hiervoor doen?

Niets. Het is de bedoeling dat de Vlaamse overheid komt tot een automatische en rechtstreekse storting van het bedrag op de rekening van de werknemer.

Hoe hoog is de tussenkomst van de overheid?

Deze vergoeding bedraagt in totaal 202,68 euro en is gebaseerd op een gemiddelde water- en energiefactuur van alle huishoudens. Op die manier kan de tussenkomst het snelst gestort worden.

Wat met een factuur van uw water- of energieleverancier die u in tussentijd krijgt?

Die factuur blijft verschuldigd tegen de uiterlijke betaaldatum die er op vermeld staat. U kan steeds terecht bij uw water- of energieleverancier voor betalingsmodaliteiten indien de betaling van deze factuur moeilijk is.De tussenkomst van de Vlaamse overheid wordt zo snel mogelijk gestort om het geheel van gezinsfacturen draaglijker te maken.

Wat als de werknemer niet de contractant is van de water- of energieleverancier?

Het is de bedoeling dat de Vlaamse overheid zich zo organiseert dat het bedrag terecht komt op de rekening van de werknemer. Hiervoor zal men zich baseren op de adresgegevens.

U bent geen rechtstreekse klant, maar bijvoorbeeld bewoner in een appartementsgebouw met gemeenschappelijke watermeter op naam van de syndicus?

Toch zal u deze tussenkomst van de Vlaamse overheid ontvangen op uw eigen rekeningnummer.

U woont in een appartement of een wooneenheid van een sociale huisvestingsmaatschappij die collectief verwarmd wordt?

Toch zal u deze tussenkomst van de Vlaamse overheid ontvangen op uw eigen rekeningnummer.

Moeten alle gezinsleden tijdelijk werkloos zijn om de tussenkomst te krijgen?

Neen. 1 werknemer in het gezin is voldoende om de tussenkomst te krijgen.

U beschikt over een budgetmeter en krijgt geen energie- en of waterfactuur?

Toch zal u deze tussenkomst van de Vlaamse overheid ontvangen op uw eigen rekeningnummer.

Meer dan 1 gezinslid is tijdelijk werkloos. Ontvangt het gezin dan meerdere tussenkomsten?

Ja. Er zal voorzien worden in één tussenkomst per werknemer in het statuut van tijdelijke werkloosheid.