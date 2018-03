Tijdelijke werkloosheid voor personeel van slachthuis Lanciers in Rochefort jv

15 maart 2018

00u05

Bron: belga 0 De RVA heeft de aanvraag van tijdelijke werkloosheid om economische redenen van het slachthuis Lanciers in Rochefort (provincie Namen) goedgekeurd. Dat meldt de woordvoerder van Lanciers, Pascal François. Het slachthuis is een onderdeel van de groep Verbist, die ook eigenaar is van het in opspraak gekomen slachthuis Veviba in Bastenaken (provincie Luxemburg).

"De RVA heeft de tijdelijke werkloosheid toegekend voor het personeel van Lanciers vanaf donderdag 15 maart. Dat heeft federaal minister en titelvoerend burgemeester François Bellot bevestigd. De officiële kennisgeving is nog niet overgemaakt aan het bedrijf, maar we gaan ervan uit dat het om een periode van drie maanden gaat", zegt François.

Sinds het schandaal bij Veviba op 8 maart uitbrak, heeft Lanciers in Rochefort 90 procent van haar klanten verloren, hoofdzakelijk warenhuizen. Het bedrijf met zeventig werknemers zag zich daardoor genoodzaakt om een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid in te dienen bij de RVA. Ondanks het verlies van klanten ligt de site op dit moment niet volledig stil. "Woensdag werden er zeventig dieren geslacht, wat niets is in vergelijking met anders", geeft de woordvoerder aan.

Ondertussen heeft de directie van Lanciers onderhandelingen opgestart met Verbist om uit de groep te stappen, maar die kunnen volgens François nog even aanslepen.