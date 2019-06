Tijdelijke werkloosheid bij Asco alweer verlengd ADN

21 juni 2019

16u36

Bron: Belga 2 De directie van het Zaventemse bedrijf Asco, dat op 7 juni getroffen werd door een cyberaanval met ransomware, heeft de werknemers laten weten dat de periode van tijdelijke werkloosheid opnieuw verlengd is, tot en met vrijdag 28 juni. Aanvankelijk liep de tijdelijke werkloosheid tot nu zondag.

In een mededeling herhaalt de directie dat de situatie onder controle is en dat de IT-systemen in de vestigingen in Zaventem, de VS, Duitsland en Canada geleidelijk weer opgestart worden. Maar omdat de sleutelsystemen nog niet helemaal operationeel zijn, kan nog niet voorspeld worden wanneer de werkzaamheden volledig hervat worden.



Er zijn geen aanduidingen dat informatie ontvreemd of verloren gegaan is, klinkt het nog. Het is ook nog steeds onduidelijk wie of wat achter de cyberaanval zit.

Klaar houden

"De activiteiten zijn al gedeeltelijk opgestart. Ik schat dat er nu in Zaventem al zo'n 150 van de 1.000 werknemers aan de slag zijn", zegt vakbondsman Hannes Deumes van ACV Puls. "Hoe meer activiteiten de komende dagen opgestart worden, hoe meer werknemers men uit de tijdelijke werkloosheid zal terugroepen. Het personeel heeft het signaal gekregen dat ze zich klaar moeten houden.”



De vakbonden willen dat de directie de werknemers een zekere compensatie biedt voor het verlies aan inkomsten, maar zullen hierover pas het overleg aangaan als alle problemen opgelost zijn.

Hopelijk sneller

De woordvoerster van Asco, Vicky Welvaert, bevestigt dat de tijdelijke werkloosheid verlengd werd tot en met 28 juni. “Het heropstarten van de IT-systemen verloopt echter in die mate vlot dat we hopen dat al in de loop van volgende week de helft van onze werknemers weer aan het werk kan”, laat zij weten.

Omdat nog niet alle systemen operationeel zijn, blijft het aantal leveringen aan klanten ondertussen nog steeds zeer beperkt. Op de vraag of er al sprake is van schadeclaims, wil Welvaert geen commentaar geven. “We onderhouden continu zeer nauw contact met onze klanten.”