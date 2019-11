Tijdelijke oplossing voorkomt dat duizenden patiënten vanaf januari heel wat meer zullen moeten betalen Overgangsmaatregel maximumfactuur patiënten wordt met jaar verlengd ADN

21 november 2019

16u39

Bron: Belga 2 Er is een tijdelijke oplossing in de maak om te voorkomen dat duizenden kwetsbare patiënten vanaf januari meer zullen moeten betalen. De maximumfactuur zou vanaf 2020 niet langer gelden voor de gezondheidsdomeinen die werden overgeheveld naar de deelstaten, omdat een overgangsregeling dan afloopt. Federaal minister Maggie De Block (Open Vld) zei vandaag in de Kamer dat de overgangsperiode met een jaar zal worden verlengd.

Tijdens de zesde staatshervorming, waarover de politieke partijen in 2011 een akkoord bereikten, werd overeengekomen om bepaalde gezondheidsdomeinen over te dragen naar de deelstaten. Federaal bestaan er beschermingsmaatregelen tegen een hoge factuur. Daarom werd een overgangsmaatregel overeengekomen waarbij de kosten van de overgehevelde gezondheidsdomeinen nog tot eind 2019 mogen meetellen in de federale maximumfactuur.

Dinsdag trokken de Socialistische Mutualiteiten echter aan de alarmbel omdat er nog steeds geen oplossing is voor het einde van die overgangsmaatregel. Daardoor zouden zo'n 80.000 patiënten vanaf 1 januari 2020 heel wat meer uit eigen zak moeten betalen.



Minister De Block zei in de Kamer dat de deelstaten vijf jaar de tijd hebben gehad om hun nieuwe bevoegdheden in te vullen en zo een oplossing te vinden, maar daar niets hebben mee gedaan. "De patiënten mogen niet de dupe zijn van de gevolgen van de zesde staatshervorming en van het feit dat de deelstaten geen initiatieven hebben genomen", antwoordde de minister na vragen van Karin Jiroflée (sp.a), Sofie Merckx (PVDA), Kathleen Depoover (N-VA) en Ludivine Dedonder (PS).

De Block trekt morgen met een begrotingsvoorstel voor de gezondheidszorg naar de ministerraad. Daarin is voorzien dat de overgangsmaatregel met een jaar wordt verlengd. "Ik hoop dat de deelstaten dat jaar nuttig gebruiken", zei De Block.