Tijdelijk rijverbod voor dronken rijden? Erg grote provinciale verschillen ADN

03 augustus 2018

12u17

Bron: Belga 4 Er zijn erg grote provinciale verschillen in het aantal tijdelijke rijverboden dat wordt opgelegd aan bestuurders die betrapt worden voor rijden onder invloed. Zo legde de federale politie in 2016 in de provincie Luxemburg amper 167 tijdelijke rijverboden op, terwijl het in de provincie Antwerpen ging om 1.953 gevallen.

Dat blijkt uit cijfers die Open Vld-Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu heeft opgevraagd bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Lahaye-Battheu dringt aan op een "meer uniform handhavingsbeleid".

"De duur van het rijverbod houdt verband met de mate van intoxicatie: 3 uur wanneer tussen de 0,5 en 0,8 promille; 6 uur bij meer dan 0,8 promille en 12 uur bij drugsintoxicatie of in staat van dronkenschap", zegt Lahaye-Battheu. "Als we alle categorieën in rekening brengen, blijkt dat alleen al de federale politie in 2016 dagelijks gemiddeld een 155-tal chauffeurs een tijdelijk rijverbod oplegde voor rijden onder invloed. Dat zijn er iets minder dan in 2015, toen een 172-tal."

Stijging zwaarste categorie

De grote provinciale verschillen waren ook al zichtbaar in de cijfers van 2015. Ook toen drong Lahaye-Battheu al aan op een uniformer handhavingsbeleid. De Open Vld-politica is ook bezorgd over een andere tendens, namelijk de aanhoudende stijging van de zwaarste categorie (drugsintoxicatie of staat van dronkenschap). In 2015 ging het nog om bijna 10.000 gevallen, in 2016 al om meer dan 11.000 vaststellingen.

Sinds 1 januari 2015 moeten professionele bestuurders (bv. vrachtwagenbestuurders of taxichauffeurs) zich houden aan een alcohollimiet van 0,2 promille. In dat jaar stelde de federale politie 107 inbreuken vast, in 2016 waren dat er 130 en in het eerste semester van 2017 werden er 52 inbreuken vastgesteld.