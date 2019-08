Tijd tikt voor Belgische Eurocommissaris: nu handelen of we krijgen overschotjes Redactie

20 augustus 2019

05u37 0 De federale regeringsvorming zit muurvast, maar binnen één week moet ons land een Eurocommissaris voordragen. Geeft België te laat een naam door, dan betaalt ons land daar een prijs voor. “Dan riskeren we een lichte portefeuille, zoals meertaligheid.”

Sinds de Europese en federale verkiezingen samenvallen maakt de benoeming van de Eurocommissaris deel uit van de jobspuzzel die de nieuwe regering legt. Maar de federale formatie stokt en de deadline om een naam door te geven nadert: tegen maandag wil Ursula von der Leyen, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, weten wie ons land voordraagt. In juli schreef ze de Europese premiers al aan. Ze wacht nog op een antwoord van vijf lidstaten, waaronder België dus.

Dat de federale regeringsvorming de Europese benoeming stokken in de wielen steekt, is geen primeur. Vijf jaar geleden voerde Jean-Claude Juncker de druk op en na lang onderhandelen ging de job uiteindelijk naar Marianne Thyssen (CD&V). Maar toen was er vrij snel zicht op een centrumrechtse regering en zaten de toekomstige coalitiepartners al samen aan tafel. Vandaag is de federale knoop nog niet ontward. De informateurs zetten in op een paars-gele coalitie, maar een gesprek tussen N-VA en de PS kwam er nog niet. Volgens Kris Peeters is premier Michel aan zet om een deal over de Eurocommissaris uit de brand te slepen. “De vraag is hoe hij dat gaat aanpakken. Ik ga ervan uit dat er al heel wat informele contacten zijn geweest”, zei hij op Radio 1. N-VA-fractieleider Peter De Roover vindt alleszins dat het parlement zijn zegje moet kunnen doen. “Want met 38 van de 150 zetels heeft deze regering geen autoriteit meer.”

Zes keer Ford Genk

Regeringsbronnen gaan ervan uit dat de kandidaat bij de oppositie wordt afgetoetst. “Maar het ligt erg moeilijk. De keuze kan worden opgevat als een voorafname van een coalitie terwijl alles nu nog geblokkeerd is.” Sommige partijen zijn er in alle mogelijke coalities bij, zoals de liberalen of de socialisten. Maar de job van Eurocommissaris is duur: je krijgt er minder ministerportefeuilles door. In 2014 kon CD&V het premierschap op haar buik schrijven toen Wouter Beke de Europese job aan Thyssen gunde. Nog een heikel punt: wordt het een Vlaming of een Waal? Ons land stuurde al twee legislaturen een Vlaming naar Europa, waardoor de Franstalige partijen nu hun gram kunnen halen. Maar de Vlaams-nationalisten verzetten zich. Met Charles Michel als Europees president hebben we sowieso een Franstalige Belg in Europa. “En het is bang uitkijken naar de Brexit, die vooral effect zal hebben op de Vlaamse economie”, zegt Europarlementslid Geert Bourgeois (N-VA). “Een harde Brexit kan volgens studies 28.000 Vlaamse jobs doen sneuvelen. Dat is zes keer Ford Genk. Het is belangrijk dat een Vlaming onze belangen in het oog houdt.”

Andere partijen schrijven een Franstalige commissaris nog niet af. Want Charles Michel is niet voorgedragen door de regering, hij trok na aanslepende Europese onderhandelingen het winnende lotje. Von der Leyen heeft ook haar eisen: ze wil evenveel mannen als vrouwen rond de tafel zien. De bestuurservaring speelt doorgaans ook een rol voor het gewicht van de portefeuille. En elke Eurocommissaris in spe moet vanaf eind september de dossierkennis bewijzen aan het Europees parlement. Daar is wat bloktijd voor nodig. Want wie gebuisd wordt, moet terug naar huis.

Kwaad al geschied

Het is nog koffiedik kijken, maar de namen van Gwendolyn Rutten (Open Vld), vicepremier Didier Reynders (MR) en Kris Peeters (CD&V) circuleren in de wandelgangen. “Wie het ook wordt, ons land dreigt er bekaaid van af te komen als we de deadline missen”, weet professor Europese politiek Hendrik Vos (UGent). “Dan riskeren we een licht departement zoals ‘Meertaligheid’.” Volgens Geert Bourgeois is het kwaad al geschied. “Weken geleden werd er al gewheeld en gedeald. Polen en Italië steunden de aanstelling van Von der Leyen als Commissievoorzitter in ruil voor een belangrijke bevoegdheid.” Zijn pleidooi luidt dan ook: “Schaf de samenvallende verkiezingen af. Een complex land als België zal altijd nog in volle regeringsonderhandelingen zitten wanneer we een Eurocommissaris moeten voordragen.”