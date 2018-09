Tijd om zelf een handje toe te steken: vandaag is World Cleanup Day! kv

15 september 2018

05u31

Bron: Belga 1 In meer dan 150 landen steken miljoenen mensen vandaag de handen uit de mouwen om het wereldwijde probleem van zwerfvuil een halt toe te roepen. België is één van de landen die deelnemen aan World Cleanup Day.

Voorlopig zijn er bijna 300 lokale opruimacties, goed voor meer dan 32.000 vrijwilligers, zegt Valérie de Groote, co-teamleider van World Cleanup Day in België.

De organisatoren zijn ambitieus. Bedoeling is de grootste burgeractie in de geschiedenis op de been te brengen, hetzij in elk van de 150 deelnemende landen 5 procent van de bevolking. Concreet voor ons land betekent dat de mobilisatie van 550.000 mensen.

"We begrijpen dat niet iedereen de tijd of de mogelijkheid heeft om mee te doen aan één van de opruimacties", aldus de Groote. "Maar we lanceren via sociale media een oproep dat iedereen zaterdag 10 minuten in zijn eigen straat aan de slag zou gaan. Meer dan een afvalzak, een handschoen en 10 minuten van je tijd is er niet nodig om onze planeet properder te maken."

Grotere missie

Het doel van World Cleanup Day gaat verder dan vuilnis opruimen. "Het strand en openbare plaatsen opruimen klinkt als oude wijn in nieuwe zakken. Maar onze missie gaat verder", zegt Heidi Solba, lid van het World Cleanup Day-team dat het initiatief wereldwijd coördineert. "We willen het probleem voor eens en altijd een halt toeroepen. Mensen behoren tot de enige soort die erin geslaagd is iets in het leven te roepen waar de rest van het ecosysteem niets mee kan aanvangen: afval. Tachtig procent van het plastic dat vandaag op onze oceanen ronddobbert, komt van het land. Daar moeten we dus mee starten, hand in hand met de lokale gemeenschappen."

World Cleanup Day Belgium is een initiatief van JCI Belgium en 10 minutes a day Be. JCI (Junior Chamber International) is een non-profit organisatie van jonge actieve burgers tussen de 18 en 40 jaar die zich inzetten voor het creëren van een positieve impact in de maatschappij. Achter 10 minutes a day zit ex-bedrijfsleider Jean-Paul Meus. Elke dag trekt hij sinds iets meer dan twee jaar 10 minuten de straat op om zwerfvuil op te ruimen.