Tihange 3 onverwacht uitgevallen ADN

09u29

Bron: Belga 0 BELGA Kernreactor Tihange 3 heeft zichzelf afgelopen nacht automatisch uitgeschakeld. Dat bevestigt Engie Electrabel, uitbater van de kerncentrale in Tihange.

Het ging om een automatische en ongeplande stop. "Er is een ingreep nodig aan de afsluiter van het systeem dat voedingswater uit de Maas haalt. Dat is in het niet-nucleaire gedeelte van de centrale", aldus een woordvoerster van Engie Electrabel.

Volgens een voorlopige inschatting zou de centrale volgende nacht alweer worden heropgestart.

ANP Beeld van een protestactie tegen de kerncentrale in Tihange. De deelnemers aan een 90-kilometer lange mensenketting willen dat de kerncentrale gaat sluiten.