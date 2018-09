Tihange 3 blijft langer dicht en dat kan stroomvoorziening komende winter in gevaar brengen KVDS

20 september 2018

19u40

Bron: Belga 11 Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (Fanc) gaat ervan uit dat de huidige timing om Tihange 3 te herstarten - op 30 september volgens uitbater Engie Electrabel - geen haalbare kaart is. Dat bericht De Standaard. "Zowel in theorie als in de praktijk is een herstart binnen de tien dagen niet mogelijk", verklaart de woordvoerder van het Fanc, Erik Hulsbosch.

Hulsbosch gaat ervan uit dat Engie Electrabel begin volgende week een nieuwe datum naar voren zal schuiven. Net als bij Doel 4 en Tihange 2 zijn ook bij Tihange 3 betonproblemen vastgesteld in de veiligheidsbunker die naast de kernreactor staat. De installatie ligt stil sinds eind maart.

Hoe lang de herstellingswerken bij Doel 4 en Tihange 2 zullen duren is ook nog niet geweten. Hulsbosch steekt niet weg dat zo'n werken al snel een half jaar in beslag kunnen nemen.





Voor de komende winter wordt volgens De Standaard sterk gerekend op de beschikbaarheid van de kerncentrales om de stroomvoorziening van het land te garanderen. Er zouden zeker 5 van de 7 eenheden in België - 4 in Doel en 3 in Tihange - moeten draaien.