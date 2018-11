Tihange 1 wordt maandag heropgestart, ondanks harde waarschuwing van Duitse kernenergie-expert HA

09 november 2018

12u39

Bron: Belga 1 Tihange 1 zal iets sneller dan gepland weer stroom leveren. Dat blijkt uit een mededeling van uitbater Engie Electrabel. Gisteren waarschuwde een Duitse specialist in kernenergie nog voor de gevaren van de kerncentrale.

De geschatte heropstart is voorzien voor 12 november. Aanvankelijk was sprake van 17 november. Met andere woorden: vanaf maandag zal ons land draaien op twee kerncentrales. Nu levert slechts één kerncentrale stroom, namelijk de zogenoemde scheurtjescentrale Doel 3.

Engie Electrabel had het onderhoud van Tihange 1 (962 MW) al vervroegd om de periode waarin maar één kernreactor actief is, zo kort mogelijk te houden.



De vijf overige kerncentrales liggen stil wegens onderhoud en problemen. Door de onbeschikbaarheid van de centrales werd gevreesd voor bevoorradingsproblemen. Maar de kans daarop is gedaald, onder meer door het inzetten van bijkomende capaciteit van gascentrales en het sturen van de elektriciteitsvraag bij grote industriële klanten.

“Afgeleefd en gevaarlijk”

Gisteren waarschuwde een Duitse kernenergie-expert in het Europees Parlement nog voor de gevaren van Tihange 1, een van de oudste kerncentrales ter wereld. “Tihange 1 is afgeleefd en de verdere uitbating ervan is uiterst gevaarlijk”, zei Manfred Mertins.

Volgens Mertins vertoont de centrale verschillende kwetsbaarheden inzake veiligheid. In een rapport dat hij in opdracht van de Europese groenen schreef, wijst hij erop dat de internationale eisen op het vlak van veiligheid en betrouwbaarheid niet vervuld zijn.

Het rapport van Mertins werd overgemaakt aan de nucleaire waakhond FANC en de bevoegde Belgische autoriteiten, maar ook die van de buurlanden.