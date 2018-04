Tientallen Vlamingen krijgen aanmaning van failliet Neckermann in bus met openstaande bedragen van jaren geleden FT

05 april 2018

12u59

Bron: Radio 2 0 Tientallen Vlamingen hebben de afgelopen dagen een brief in de bus gekregen van incassobureau Vesting Finance over onbetaalde facturen bij postorderbedrijf Neckermann. Dat Nederlandse bedrijf ging drie jaar geleden nochtans failliet.

In de uitzending van ‘De Inspecteur’ op Radio 2 deze ochtend vertelde Dominique uit Tienen over de brief. Die ontving ze onlangs van incassobureau Vesting Finance met daarin een openstaande schuld van 14 maart 1992 of goed 26 jaar geleden. "Het bedrag staat nog in Belgische frank. Omgerekend zou ik 494,03 euro moeten betalen aan Neckermann. Natuurlijk schrok ik, want ik herinner me niets van een onbetaalde factuur. Het incassobureau kon me geen details vertellen, bijvoorbeeld over wat ik had gekocht." Een zelfde verhaal bij een andere vrouw met een schuld van 121,46 euro voor iets wat ze in augustus 2007 had gekocht. Ook zij krijgt niet te horen over welke producten het gaat.

Het Nederlandse postorderbedrijf ging in 2015 failliet. Intussen blijkt de curator van dat faillissement een lijst doorgegeven te hebben aan Vesting Finance met daarop de namen van klanten die nog een openstaande schuld zouden hebben bij het bedrijf. Zij kregen de voorbije dagen allemaal een voorstel tot minnelijke schikking. Op de factuur enkel een datum en een bedrag.

Intussen raadt Test-Aankoop de gedupeerden aan niets te storten en alle informatie en betwisting van de factuur door te sturen naar info@vestingfinance.be. Zij staken dan het openstaande dossier. Nog volgens Test-Aankoop moeten incassobureaus altijd gedetailleerd vermelden waarover de openstaande schuld gaat. En dat is hier dus niet gebeurd.