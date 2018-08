Tientallen varkens sterven na ongeval met vrachtwagen in Lubbeek

Andreas De Prycker

16 augustus 2018

11u16

Bron: Eigen berichtgeving

In de Putstraat in Lubbeek (Vlaams-Brabant) is deze voormiddag een vrachtwagen met varkens gekanteld. Aan boord zaten zo'n 200 varkens. Een 50-tal dieren overleefde de klap niet, meldt VTM NIEUWS.