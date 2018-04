Tientallen hardrijders met bedrijfswagen vrijuit door slordige brief van justitie HA

12 april 2018

07u38

Bron: Het Nieuwsblad 0 Tientallen snelheidsovertreders met een bedrijfswagen zijn de afgelopen weken vrijgesproken door een slordige brief van de FOD Justitie aan de werkgevers. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Wanneer een automobilist met een wagen van het werk geflitst wordt, krijgt de zaakvoerder een proces-verbaal in de bus. Volgens de procedure moet de werkgever ook de juiste identiteit van de bestuurder aan het parket meedelen. Zo kan justitie de hardrijder beboeten of bij een zwaardere overtreding voor de politierechtbank dagen. Als de zaakvoerder nalaat de informatie over te maken aan het Openbaar Ministerie, moet die het zelf gaan uitleggen bij de politierechter, en riskeert die een boete.

Maar rond die brief is de voorbije weken ophef ontstaan. Aanleiding is dit zinnetje: "Indien u niet akkoord gaat met de overtreding(en), gelieve dan het antwoordformulier dat samen met het pv toegestuurd wordt, in te vullen en terug te zenden." In de brief wordt niet gemeld dat de werkgevers ook verplicht zijn om te laten weten wie met het voertuig reed. De meesten vullen daarom het antwoordformulier niet in en wachten gewoon de minnelijke schikking af.

"De brief is verwarrend", pleitte advocaat Jan Ferlin gisteren in de politierechtbank van Brugge. De man verdedigde een Oostkampse vennootschap van wie een van haar wagens met 132 kilometer per uur op de snelweg werd geflitst. Het parket en de rechter volgden de redenering van meester Ferlin, waarna het bedrijf werd vrijgesproken. Volgens Het Nieuwsblad eindigden al tientallen dergelijke zaken in een vrijspraak, en zullen er nog volgen. "In die brief staat dat mensen niets moeten doen als ze de overtreding niet betwisten en dus doen de meesten niets. Je kan ze nadien dan moeilijk met de vinger gaan wijzen", zegt politierechter Peter Vandamme in de krant.

De brief is echter geen reden om voortaan het gaspedaal van uw bedrijfswagen stevig in te drukken, want sinds 28 maart heeft de FOD Justitie de communicatie aangepast. "Als we zien dat de wagen op naam van een vennootschap staat, voegen we vanaf nu ook een aparte brief toe. Daarin staat in duidelijke taal dat de onderneming verplicht is te laten weten wie met het voertuig reed", zegt justitiewoordvoerder Edward Landtsheere.