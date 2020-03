Tientallen bezorgde burgers klikken dagelijks bij politie over niet naleven coronaregels jv

23 maart 2020

12u40 1 Nog altijd zijn er mensen die - al dan niet opzettelijk - de strenge coronamaatregelen aan hun laars lappen en zo zichzelf en anderen in gevaar brengen. Het zet tientallen bezorgde burgers aan tot klikken bij de politie als ze overtredingen zien.

“Het gaat over allerlei klachten”, legt Dorien Baens van de politie Hasselt uit. “Over handelszaken die nog te laat open zijn, over buren die met heel veel personen samen aan het verhuizen zijn, en over natuurgebieden waar heel veel mensen samenkomen om te wandelen.”

De Hasseltse politie geeft gehoor aan de oproepen van bezorgde mensen en gaat, voor zover mogelijk, ter plaatse controleren. “We kunnen dit soort burgerzin in deze tijd alleen maar aanmoedigen en toejuichen”, zegt Baens.

De politie vraagt wel aan de burgers om meldingen zo veel mogelijk via mail en sociale media over te maken, en niet via de noodnummers 101 en 112 om die niet onnodig te belasten. “Buiten de coronacrisis gaat ook nog wel het andere werk verder”, aldus Baens.

Nog makkelijker zou zijn dat iedereen zich gewoon aan de regels houdt.