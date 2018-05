Tientallen Bellewaerde-bezoekers zitten uur vast in attractie Delphine Vandenabeelee HA Alexander Haezebrouck

06 mei 2018

14u47

Bron: VTM NIEUWS, Eigen berichtgeving 294 In het pretpark Bellewaerde in Ieper hebben 40 mensen deze namiddag tot een uur vastgezeten in een attractie. Die blokkeerde terwijl de inzittenden op vier meter hoogte zaten. Dat meldt VTM NIEUWS en wordt bevestigd door Kristof Louagie van de brandweer Westhoek.

Rond kwart voor twee deze namiddag blokkeerde de El Volador, een draaiende toren van 16 meter hoog. De attractie stopte plots op zo’n 4 meter boven het opstapplatform. "Dat is net te hoog voor ons om zelf de mensen te evacueren. Daarom hebben we de brandweer erbij geroepen", zegt Bellewaerde-woordvoerster An De Ridder.

Die kwam ter plaatse met drie ladderwagens. Er werden ook hoogtewerkers van het pretpark ingeschakeld om iedereen terug op de begane grond te krijgen. Alle veertig mensen werden één per één uit hun zitje gehaald en via de ladderwagen van de brandweer naar beneden gebracht. Niemand raakte gewond en er was ook geen paniek. Bij de attractie was een technisch defect ontstaan zodat de attractie uit zichzelf in veiligheidsmodus ging en stopte.

"Alle getroffen mensen hebben water en een gratis ijsje gekregen om af te koelen", aldus nog De Ridder.