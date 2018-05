Tientallen Bellewaerde-bezoekers zitten uur vast in attractie Delphine Vandenabeelee

06 mei 2018

14u47

Bron: VTM NIEUWS 0 In het pretpark Bellewaerde in Ieper zitten sinds kort voor 14 uur ongeveer veertig mensen vast in een attractie. Die blokkeerde terwijl de inzittenden op vier meter hoogte zaten. Ze worden op dit moment één voor één door de brandweer bevrijd. Dat meldt VTM NIEUWS en wordt bevestigd door Kristof Louagie van de brandweer Westhoek.

Rond kwart voor twee deze namiddag blokkeerde de attractie El Volador, een draaiende toren van 16 meter hoog. De stilstand zou te wijten zijn aan een technische storing. De veertig inzittenden hebben ongeveer een half uur op de brandweer moeten wachten op zo'n vier meter hoogte, en onder een brandende zon.

De brandweer is intussen ter plaatse met drie ladderwagens. Ook hoogtewerkers van het pretpark zijn ingeschakeld om iedereen terug op de begane grond te krijgen. Alle inzittenden worden één voor één geëvacueerd. "De evacuatie verloopt vrij vlot en iedereen is rustig", zegt An De Ridder van Bellewaerdepark. De brandweer zorgt voor opvang en water.