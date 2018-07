Tientallen activisten dringen slachthuis Tielt binnen en "bevrijden" varken Hans Verbeke Steven Peeters

05 juli 2018

07u30

Bron: eigen berichtgeving 0 Een zestigtal activisten van de Franse dierenrechtenorganisatie 269 Libération Animale is iets na vier uur vanochtend het exportslachthuis Debra Meat in Tielt binnengedrongen. De groep raakte tot bij de varkens en bevrijdde één van de dieren. Een aantal actievoerders ketende zich vast aan de installaties in het slachthuis. De groep wil dat er niet langer varkens worden geslacht.

Op haar website omschrijft 269 Libération Animale zich als een dierenrechtenorganisatie uit Lyon die vecht voor bevrijding van dieren aan de hand van directe actie en burgerlijke ongehoorzaamheid.

"We voeren actie uit protest tegen de vleesindustrie die dieren uitbuit en mishandelt", vertelt Romain Perdrizet van 269 Libération Animale. "Rond 4 uur deze ochtend drongen we met meer dan zeventig personen het slachthuis binnen. We zijn erin geslaagd om een varken te bevrijden." In het slachthuis waren op dat moment verschillende werknemers aanwezig die hen probeerden tegen te houden. De actievoerders trokken daarna naar wat zij "de gang des doods" noemen, de gang tussen de hokken van de dieren en de plaats waar ze geslacht worden.

Een schone dood onder videotoezicht is niet wat wij willen. Het is tijd dat deze nutteloze slachtingen beëindigd worden 269 Libération Animale

"Het is al de derde keer dat we dergelijke actie voeren", vertelt Perdrizet. "Eerder dit jaar slaagden we erin om vier dieren uit het slachthuis van Anderlecht te bevrijden." Alle bevrijde dieren worden opgevangen in het dierenasiel van 269 Libération Animale.

“Het slachthuis van Tielt is uitgerust met camerabewaking na een eerder schandaal maar eigenlijk wordt hier niks anders gedaan dan de situatie van uitgebuite dieren verslechteren”, klinkt het. “Een schone dood onder videotoezicht is niet wat wij willen. Het is tijd dat deze nutteloze slachtingen beëindigd worden.”

Vastgeketend

Rond 5.30 uur kwam de politie massaal ter plaatse om de activisten op te pakken. “Alles is eigenlijk vredevol verlopen”, zegt Claude Vandepitte, de grote baas van de politiezone Regio Tielt. “We hebben zonder problemen de activisten kunnen losmaken die zich vastgeketend hadden. Uit eigen beweging wilden ze dat niet doen maar anderzijds hebben ze zich niet verzet tegen onze tussenkomst. Iedereen werd geïdentificeerd, het gaat overwegend om Franse onderdanen. Omwille van het grote aantal actievoerders zullen de verhoren op een later tijdstip plaatsvinden. Belangrijk is nu, dat we hen onder begeleiding weer richting hun thuisland kunnen helpen.”

Als je een levend varken zo behandelt, ontstaat een stressreactie die kan leiden tot de spontane dood van het dier. Dat kan toch allerminst de bedoeling zijn van dierenactivisten? Thomas De Roover-De Brauwer, zaakvoerder

Thomas De Roover-De Brauwer, de zaakvoerder van het slachthuis, betreurt de actie. "We zijn enorm verrast maar ook geschrokken en verbolgen over de manier waarop de actievoerders ons bedrijf zijn binnengedrongen. Eén varken werd hardhandig aangepakt, het dier werd over een hok gesleurd en meegenomen. Het varken werd in een auto geladen die daarna snel is weggereden. We vragen ons af of het dier in kwestie dit zal overleven. Als je een levend varken zo behandelt, ontstaat een stressreactie die kan leiden tot de spontane dood van het dier. Dat kan toch allerminst de bedoeling zijn van dierenactivisten? We hebben aangeboden om ter plaatse met hen in dialoog te gaan maar daar was geen draagvlak voor. De actie heeft voor bijzonder veel stress gezorgd bij de dieren in het slachthuis. Of we klacht gaan indienen tegen de actievoerders? Dat weten we nog niet, het is op dit moment ook niet onze hoofdbekommernis. Prioritair is nu de rustige heropstart van onze productie. Dierenwelzijn staat hier heel hoog op de agenda, het is belangrijk dat de rust snel hersteld wordt.”

Het exportslachthuis Debra-Meat kwam vorig jaar in het nieuws toen dierenrechtenorganisatie Animal Rights undercoverbeelden vrijgaf waarop te zien was hoe varkens werden mishandeld. Het bedrijf moest toen een tijdje dicht. Na extra maatregelen die de mishandeling van dieren moeten voorkomen, gaf Vlaams minister van dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) groen licht om de activiteiten te hervatten. Het slachthuis Debra Meat voert sindsdien naar eigen zeggen een transparant beleid en laat regelmatig bezoekers toe.

Anti-speciesisme

De actie van deze morgen wordt door de organisatie 269 Libération Animale op Twitter bestempeld als ‘een bevrijdingsactie voor dieren’. De actievoerders noemen zichzelf ‘anti-speciesisten’. Tegenstanders van speciesisme beschouwen discriminatie van andere dieren in wezen net zo kwalijk als seksisme of racisme. Ze pleiten voor het toekennen van rechten aan dieren die aansluiten bij hun (subjectieve) beleving en belangen. De actievoerders in Tielt staan naar eigen zeggen voor radicale gelijkheid tussen mens en dier.