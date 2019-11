Tientallen actievoerders aan JD Sports in Luik na racistische uitlatingen uitbaatster SPS

09 november 2019

19u45

Bron: Belga 0 Aan het filiaal van sportkledingketen JD Sports in het Luikse winkelcentrum Médiacité zijn vandaag tientallen mensen komen opdagen om hun ongenoegen te uiten over de racistische uitlatingen van de uitbaatster van de winkel. De winkel zelf bleef gesloten, er waren geen incidenten.

De feiten speelden zich een tweetal weken geleden af en kwamen aan het licht na de verspreiding van beelden ervan op sociale media. Het personeel van JD Sports in Luik wordt telkens aan het einde van de werkdag gefouilleerd om zeker te zijn dat er niets gestolen werd. Deze keer vroeg de manager aan haar personeel om zich op te delen in drie groepen: "arabes" (Arabisch sprekend, red), "gwères" (term uit de rapwereld voor Europeaan, red.) en "macaques" (neerbuigende term voor zwarte, red.). De vrouw zelf werd vrijdag door de politie opgepakt om verhoord te worden.

Sinds de verspreiding van de video werden al zeker twee ketens van de winkel geplunderd en ook zaterdag was het onrustig, ook al was de winkel zelf gesloten. Tientallen actievoerders drukten hun onvrede uit over de "negrofobie" waar mensen van Afrikaanse origine het slachtoffer van worden. De politie was massaal ter plaatse, maar alles bleef rustig.

Toevallig werd vandaag in het shoppingcentrum van Wijnegem een nieuwe winkel van JD Sports geopend. Ook daar was de politie in groten getale aanwezig, maar incidenten waren er niet.

LEES OOK. Winkelmanager JD Sports deelt personeel op in ‘blanken, makakken en Arabieren’: al vier filialen van keten bestormd en geplunderd