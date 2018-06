Tiental wagens uitgebrand aan Citroëngarage in Wilrijk mvdb

07 juni 2018

07u45

Bron: Gazet Van Antwerpen - Radio 2 0 Een tiental wagens zijn afgelopen nacht uitgebrand aan de Citroëngarage op de Boomsesteenweg (A12) in het Antwerpse district Wilrijk. De brandweer kwam om 3 uur ter plaatse, maar had het moeilijk om aan de bluswerkzaamheden te beginnen.

"De achtergelegen parking was goed afgesloten, we moesten de draad doorknippen", zegt Kristof Geens van de Antwerpse brandweer aan Radio 2. "Het vuur kon snel uitbreiden omdat de auto's zo goed als tegen elkaar stonden. Met veel mankracht hebben we de auto's uit elkaar geduwd zodat het vuur zich niet verder kon verspreiden".

Op het terrein aan de Terbekehofdreef stonden zo'n honderd voertuigen. De brand is inmiddels geblust. Over de oorzaak is nog niets bekend.